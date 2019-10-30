Dünya Hong Kongun eski yöneticisinden "gençler radikalleştiriliyor" açıklaması Bizim anakara Çinli yargıçlarımız yok
ASYA

Hong Kong'un eski yöneticisinden "gençler radikalleştiriliyor" açıklaması: Bizim anakara Çinli yargıçlarımız yok

Hong Kong'un eski yöneticisinden "gençler radikalleştiriliyor" açıklaması: Bizim anakara Çinli yargıçlarımız yok

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin eski Baş Yöneticisi Leung Chun-ying, hazirandan bu yana hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü Hong Kong'da "gençlerin internet aracılığıyla radikalleştirildiğini" öne sürdü. Chun-ying, "Son 4 ayda gözaltına alınanların 3'te biri 18 yaşı altında. Onlar, internet vasıtasıyla ve bazı okullarda radikalleştirildi" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Üniversite öğrencileri mezuniyet töreninde protesto etmek amacıyla maske kullandı.
Üniversite öğrencileri mezuniyet töreninde protesto etmek amacıyla maske kullandı.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin eski Baş Yöneticisi Leung Chun-ying, İstanbul'da yaptığı açıklamada, son 4 aydır "isyanların" hemen her hafta sonu sürdüğünü söyledi.

Gösterilerde "polis güçlerine molotofkokteylleri fırlatıldığını, ticaret hizmetlerine zarar verildiğini, havalimanına giden yolların kapatıldığını" belirten Leung, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanların çoğu, Hong Kong'un anayasasının hükümlerini anlamıyor, yanlış yönlendiriliyor ve manipüle ediliyor. Uluslararası toplumun yanı sıra Hong Kong'da birçok kişi özellikle gençler anlamıyor çünkü 'tek ülke iki sistem ilkesi' eşsiz."

  • Leung, "Hong Kong'un sahip olduğu yüksek otonominin dünyadaki Londra, Paris, Tokyo gibi diğer şehirlerdeki demokrasiyle karşılaştırılamayacağını" savundu.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin eski Baş Yöneticisi Leung Chun-yin.

Protestocuların gözaltına alınanların bırakılması yönündeki taleplerine ilişkin Leung, Hong Kong'un yargıçlarının kendi yerel halkından olduğunu dile getirerek, "Bizim anakara Çinli yargıçlarımız yok" dedi.

Leung, Çin'in diğer şehirlerinin Hong Kong'daki protestocularca "internetin kullanılması, halkı şehirde gerilla savaşı yürütmek gibi taktiklerinin" kopyalanabilmesine yönelik endişelerini dile getirdi.

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Bunun yanında Leung, "Son 4 ayda gözaltına alınanların 3'te biri 18 yaşın altında. Onlar, internet vasıtasıyla ve bazı okullarda radikalleştirildi." ifadelerini kullandı.

Hong Kong'da 2012-2017'de baş yöneticilik yapan Leung, bölgede 2014'te düzenlenen "Şemsiye Devrimleri" adlı protestolara tanıklık etmişti.

Hong Kong'daki protestolar

Hong Kong yönetimi, "şüphelilerin Çin anakarası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran" yasa tasarısını 3 Nisan'da parlamentoya sunmuştu.

  • Tasarının, Hong Kong'un özerk yönetim yapısı ve yargı bağımsızlığını zedeleyerek kenti, Çin merkezi yönetiminin güdümüne sokacağını düşünen muhalefet, haziran başında kentte büyük kitlesel protestolar başlatmıştı.

Hong Kong'da eylemciler AVM'leri bastı
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Hong Kong'da eylemciler AVM'leri bastı
Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı geri çekildi ancak eylemciler, taleplerinin karşılanmadığını belirterek protestolara devam ediyor. Eylemciler, Sha Tin ve Nam Cheong AVM'lerine girerek protestolarını sürdürdü.

Protestoların gün geçtikçe şiddetini arttırması üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Lam, temmuzda tasarının "öldüğünü" açıklamış, gösterilerin sürmesi üzerine 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini duyurmuştu.

Tasarı, 23 Ekim'de resmen geri çekilmişti.

Tasarının geri çekilmesinin ardından protestocular, "demokratik reform" talepleriyle eylemlerine devam ediyor.

Hong Kong'da protestolar devam ediyor
DÜNYA
Hong Kong'da protestolar devam ediyor

Protestocular, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini, polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını ve kentte siyasi reform sürecinin yeniden başlatılmasını talep ediyor.

Protestolar, zaman zaman göstericilerle polis ya da karşıt görüşlüler arasında çatışmalara sahne oluyor.

Hong Kong'ta geri adım
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Hong Kong'ta geri adım
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