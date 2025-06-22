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İran'dan ABD'ye hodri meydan: Bu oyun bitmez siyasi irade hala ayakta

İran'dan ABD'ye hodri meydan: Bu oyun bitmez siyasi irade hala ayakta

23:4022/06/2025, Pazar
G: 22/06/2025, Pazar
IHA
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Hamaney'in Danışmanı Şemhani, ABD'nin saldırısının ardından verdiği mesajda 'sürprizlerin devam edeceğini' söyledi.
Hamaney'in Danışmanı Şemhani, ABD'nin saldırısının ardından verdiği mesajda 'sürprizlerin devam edeceğini' söyledi.

ABD'nin İran'a ait üç nükleer tesisi vurmasının ardından Tahran yönetimi Vaşington'a meydan okudu. İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Danışmanı Ali Şemhani, tesislerin tamamen yok edilmesi durumunda oyunun bitmeyeceğini belirterek, "Çünkü zenginleştirilmiş materyaller, yerli bilgi birikimi ve siyasi irade hala ayakta." dedi.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Danışmanı Ali Şemhani, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılarının ardından yaptığı açıklamada, "
Tesislerin tamamen yok edildiği varsayılsa bile oyun bitmez çünkü zenginleştirilmiş materyaller, yerli bilgi birikimi ve siyasi irade hala ayakta.
" dedi.

"Yerli bilgi birikimi ve siyasi irade hala ayakta"

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Danışmanı Ali Şemhani, ABD'nin İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerine yönelik düzenlediği saldırılara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şemhani, "Tesislerin tamamen yok edildiği varsayılsa bile oyun bitmez çünkü zenginleştirilmiş materyaller, yerli bilgi birikimi ve siyasi irade hala ayakta" ifadelerini kullandı.

"Sürprizler devam edecek"

Şemhani, meşru müdafaa hakkı çerçevesinde siyasi ve operasyonel inisiyatifin artık "akıllıca oynamayı bilen ve rastgele ateş açmayan tarafın elinde" olduğunu vurgulayarak, "Sürprizler devam edecek" dedi.



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