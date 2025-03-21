İşgalci Netzarim Koridoru’na döndü

İşgal kuvvetleri, çarşamba gecesi harekete geçmesinin ardından önceki saldırılarda üs olarak kullandığı Gazze’nin kuzeyini güneyinden ayıran Netzarim Koridoru’na bir kez daha kuvvet gönderdi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyine de kara saldırılarının başladığı ve ordunun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) ile ortak saldırılar düzenlediği bildirildi. Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesi kıyısında kara saldırılarına başlandığı, saldırı öncesinde bölgede Hamas'a ait noktaların da havadan hedef alındığı öne sürüldü. Gece boyunca Gazze'ye yönelik saldırıların sürdüğü kaydedilen açıklamada, askeri yapıların ve silahların hedef alındığı iddia edildi. Açıklamada, Gazze’ye yönelik saldırıların halihazırda devam ettiği kaydedildi.

HAREKAT SINIRLI AMA SALDIRGAN OLACAK

İsrail kuvvetlerinin Netzarim Koridoru’na dönmesinin ardından bir açıklama yayınlayan İsrail Ordu Sözcüsü Afihay Adrai, yeni harekatın sınırlı olacağını bildirdi. Adrai, Gazze’nin kuzeyinden güneyine giden iki caddeden Selahaddin Caddesi’nin kapalı, El-Reşid Caddesi’nin ise açık olacağını bildirdi. Öte yandan, İsrail'in Gazze'de binlerce sivilin ölümüne neden olan önceki saldırılarından çok daha yoğun saldırılar düzenleyeceği tahmin ediliyor.

İsrail'in "Walla" haber sitesi, İsrail ordusunun ateşkesi, gücünü tahkim etmek için kullandığını ve cephaneliğini yenilediğini yazdı. İsrail'in zırhlı araçlarının yeterlilik seviyesini artırdığı ve envantere yenilerini eklediği belirtilen haberde, yeni Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in ABD'nin de desteğiyle daha fazla ateş gücü kullanacağı ve daha saldırgan olacağı değerlendirmesinde bulunuldu.







