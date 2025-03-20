Katil İsrail'in 7 Ekim'den beri Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 49 bin 617'ye çıktı

İsrail, 18 Mart'ta Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırı başlatmıştı.
Katil İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı 49 bin 617'ye yükseldi. İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi bozarak 18 Mart'ta Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırı başlatmıştı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
İsrail ordusunun 18 Mart'ta saldırılarına yeniden başladığı Gazze'de son 24 saatte hastanelere 85 ölü, 133 de yaralı getirildiği belirtildi.
Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 49 bin 617'ye, yaralı sayısının da 112 bin 950'ye yükseldiği bildirildi.
İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi bozarak 18 Mart'ta Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırı başlatmıştı.
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