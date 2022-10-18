İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs'te 10 Batı Şeria'da 5 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs'teki söz konusu gözaltıların, 8 Ekim’de Şuafat Mülteci Kampı’nda İsrail güçlerine düzenlenen saldırının şüphelisi Udey Temimi’ye yardımcı oldukları gerekçesiyle gerçekleştirildiği belirtildi.
Batı Şeria'da 5 gözaltı
Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlenen baskınlarda 5 Filistinlinin gözaltına alındığı ifade edildi.
Ramallah kentine bağlı Kuber, Beyt Sira beldeleri ile Celazun Mülteci Kampı'nda 3 Filistinlinin gözaltına alındığı, baskınlarda silah ve mühimmat ele geçirildiği kaydedildi.
Cenin kentinin Kabatiye beldesi ile Eriha kenti yakınlarındaki Ed-Duyuk köyüne düzenlenen baskınlarda da 2 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.
Açıklamada, gözaltına alınan Filistinlilerin terör suçlarından arandığı iddia edildi.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Baskınlara tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ile İsrail askerleri arasında bu nedenle olaylar çıkıyor.