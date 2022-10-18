İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs'te 10 Batı Şeria'da 5 Filistinliyi gözaltına aldı

Dünya

Musk: SpaceX Pentagon’a yaptığı talebi geri çekti

Elon Musk, geçtiğimiz günlerde SpaceX'in Ukrayna'daki Starlink internet hizmetlerini desteklemeye devam edeceğini bildirmişti. Bir gün sonra ise bu sözlerinden geri adım attı. Musk, Ukrayna’ya sağladığı Starlink için Pentagon’a yaptığı finansman talebini geri çektiklerini duyurdu.