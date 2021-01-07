İsrail sansürü

Sosyal medya sitesi Facebook Filistinli sayfaları hedef alıyor. İsrail karşıtlığı yapan tüm sayfalar tek tek kapatılıyor. Facebook, Filistin davası içeriği olan tüm sayfaları ve haber ağlarını kısıtlama, silme ve kapatma kararlarını artırdı. Akademik olanlar da dahil olmak üzere bir dizi Filistin sayfasının hedefe alınmasının ardından site yöneticilerinin İsrail ile olan yakınlığı yatıyor. Bu durumu protesto etmek amacıyla “Filistin İçeriğini Koruma” girişimi bir kampanya başlattı. Girişim 9 Ocak Cumartesi günü, Filistin medyasını Facebook sayfaları ve hesapları aracılığıyla yaptıkları yayınları durdurmaya çağırdı.
SESİMİZİ DUYURACAĞIZ
- Sosyal medya sitelerindeki Filistin içeriğinin, İsrail işgal hükümeti ile bu sitelerin yönetimi arasında tam koordinasyon içinde takip edildiğine vurgu yapıldı. Bu yakın takiplerin neticesinde sayfaların hedef alındığı, kısıtlandığı ve kapatıldığı belirtildi. Kampanya bildirisinde “Doğru bir mesajımız olduğu ve acımasız bir işgale karşı haklı bir davayı savunduğumuz için hedef alınıyoruz. Mesajımızı savunmak için birlik olmalı, bu platformları yaşatmak için sesimizi etkili ve güçlü bir şekilde duyurulmayız” ifadeleri yer aldı. Son zamanlarda Facebook’ta yürütülen Filistin karşıtlığının genişlediği, sayfaların silindiği, kapatıldığı ve haber ağlarının yayınlarına erişimin kısıtlandığına vurgu yapıldı.
10. YILINDA KAPATTI
Facebook yönetimi ayrıca 100 binden fazla takipçisi olan Filistin Mülteci Çalışmaları Akademisi sayfasını onuncu yıldönümünde iptal etti. Facebook yönetiminin kararının kuruluşlarının onuncu yıldönümüne denk gelmesinin manidar olduğuna dikkat çeken akademi, dünya çapında 70’den fazla ülkeden binlerce öğrencinin eğitilmesine ve Filistin davası hakkında bilgi akışının sağlamasına katkıda bulunuyor.
3 MİLYON TAKİPÇİSİ VARDI
- Facebook İsrail’i boykot eden paylaşımının ardından Uluslararası Müslüman Alimler Birliği’nin sayfasını da kapattı. Karar, birliğin cumartesi günü Facebook sayfasında “İsrail’in, işgal ettiği tüm topraklardan çekilinceye kadar ekonomik boykot da dahil olmak üzere kapsamlı bir şekilde boykot edilmesi gerektiğine” dair bir fetvanın ardından geldi. Birlikten yapılan açıklamada hak ve ulus meselelerini, özellikle de Filistin davasını destekleyen tutumları nedeniyle sayfalarının kapatıldığı belirtilerek şöyle denildi: “Dünyadaki bütün Müslümanları ve adil insanları, hakikatin yanında durmaya ve her şekilde susturulmaya çalışılan gerçeğin sesini korumaya çağırıyoruz.” Uluslararası Müslüman Alimler Birliği’nin merkezi Doha’da ve yaklaşık 3 milyon takipçisi bulunuyor.