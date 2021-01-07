Dünya İsrail sansürü
ORTADOĞU

İsrail sansürü

İsrail sansürü

Sosyal medya sitesi, İsrail karşıtlığı yapan Filistinli sayfaları tek tek kapatıyor. “Filistin İçeriğini Koruma” girişimi bir kampanya başlatarak Filistin medyasını Facebook sayfaları ve hesapları aracılığıyla yaptıkları yayınları durdurmaya çağırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sosyal medya sitelerindeki Filistin içeriğinin, İsrail işgal hükümeti ile bu sitelerin yönetimi arasında tam koordinasyon içinde takip edildiğine vurgu yapıldı.
Sosyal medya sitelerindeki Filistin içeriğinin, İsrail işgal hükümeti ile bu sitelerin yönetimi arasında tam koordinasyon içinde takip edildiğine vurgu yapıldı.

Sosyal medya sitesi Facebook Filistinli sayfaları hedef alıyor. İsrail karşıtlığı yapan tüm sayfalar tek tek kapatılıyor. Facebook, Filistin davası içeriği olan tüm sayfaları ve haber ağlarını kısıtlama, silme ve kapatma kararlarını artırdı. Akademik olanlar da dahil olmak üzere bir dizi Filistin sayfasının hedefe alınmasının ardından site yöneticilerinin İsrail ile olan yakınlığı yatıyor. Bu durumu protesto etmek amacıyla “Filistin İçeriğini Koruma” girişimi bir kampanya başlattı. Girişim 9 Ocak Cumartesi günü, Filistin medyasını Facebook sayfaları ve hesapları aracılığıyla yaptıkları yayınları durdurmaya çağırdı.

SESİMİZİ DUYURACAĞIZ

  • Sosyal medya sitelerindeki Filistin içeriğinin, İsrail işgal hükümeti ile bu sitelerin yönetimi arasında tam koordinasyon içinde takip edildiğine vurgu yapıldı. Bu yakın takiplerin neticesinde sayfaların hedef alındığı, kısıtlandığı ve kapatıldığı belirtildi. Kampanya bildirisinde “Doğru bir mesajımız olduğu ve acımasız bir işgale karşı haklı bir davayı savunduğumuz için hedef alınıyoruz. Mesajımızı savunmak için birlik olmalı, bu platformları yaşatmak için sesimizi etkili ve güçlü bir şekilde duyurulmayız” ifadeleri yer aldı. Son zamanlarda Facebook’ta yürütülen Filistin karşıtlığının genişlediği, sayfaların silindiği, kapatıldığı ve haber ağlarının yayınlarına erişimin kısıtlandığına vurgu yapıldı.

10. YILINDA KAPATTI

Facebook yönetimi ayrıca 100 binden fazla takipçisi olan Filistin Mülteci Çalışmaları Akademisi sayfasını onuncu yıldönümünde iptal etti. Facebook yönetiminin kararının kuruluşlarının onuncu yıldönümüne denk gelmesinin manidar olduğuna dikkat çeken akademi, dünya çapında 70’den fazla ülkeden binlerce öğrencinin eğitilmesine ve Filistin davası hakkında bilgi akışının sağlamasına katkıda bulunuyor.

3 MİLYON TAKİPÇİSİ VARDI

  • Facebook İsrail’i boykot eden paylaşımının ardından Uluslararası Müslüman Alimler Birliği’nin sayfasını da kapattı. Karar, birliğin cumartesi günü Facebook sayfasında “İsrail’in, işgal ettiği tüm topraklardan çekilinceye kadar ekonomik boykot da dahil olmak üzere kapsamlı bir şekilde boykot edilmesi gerektiğine” dair bir fetvanın ardından geldi. Birlikten yapılan açıklamada hak ve ulus meselelerini, özellikle de Filistin davasını destekleyen tutumları nedeniyle sayfalarının kapatıldığı belirtilerek şöyle denildi: “Dünyadaki bütün Müslümanları ve adil insanları, hakikatin yanında durmaya ve her şekilde susturulmaya çalışılan gerçeğin sesini korumaya çağırıyoruz.” Uluslararası Müslüman Alimler Birliği’nin merkezi Doha’da ve yaklaşık 3 milyon takipçisi bulunuyor.
Abone Ol Google News
Kaçış yok

Kaçış yok

​İki FETÖ'cü Ukrayna'dan paket.
Hedef siyasi mühendislikti

Hedef siyasi mühendislikti

​Kaset kumpasında mütalaa açıklandı.
Kongre binasını basan göstericiler Nancy Pelosi’nin maillerini okudu

Polis Kongre <br>binasını geri aldı

Polis Kongre
binasını geri aldı

​Washington'da sokağa çıkma yasağı başladı.
Böyle rektör mü istiyorsunuz?

Böyle rektör mü istiyorsunuz?

​Sokakları provoke eden rektörlerin dönemi geride kaldı.
McGurk yeniden sahada

McGurk yeniden sahada

​Suriye'de sömürge valisi gibi davranıp PKK'yı himaye etmişti.

​Seçilmiş Başkan Joe Biden, Trump'a çağrıda bulundu.
Korkutan rapor

Korkutan rapor

Ülkemizde madde kullanım yaşı giderek düştü.

FBI'dan Kongre binasına operasyon

FBI'dan Kongre binasına operasyon

Ağır silahlı ve zırhlı birlikler giriş yaptı.
Pence sırt çevirdi

Pence sırt çevirdi

Trump'ın seçim sonuçlarıyla ilgili isteğini reddetti.

​Amerika'da eylemler tırmanıyor.

Trump destekçileri Kongre binasına girdi, sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Larin'in gecesinde zirve Beşiktaş'ın

Larin'in gecesinde zirve Beşiktaş'ın

​Siyah beyazlılar 17. hafta maçında sansasyonel bir sonuca imza attı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.