İsrail sansürü

Sosyal medya sitesi Facebook Filistinli sayfaları hedef alıyor. İsrail karşıtlığı yapan tüm sayfalar tek tek kapatılıyor. Facebook, Filistin davası içeriği olan tüm sayfaları ve haber ağlarını kısıtlama, silme ve kapatma kararlarını artırdı. Akademik olanlar da dahil olmak üzere bir dizi Filistin sayfasının hedefe alınmasının ardından site yöneticilerinin İsrail ile olan yakınlığı yatıyor. Bu durumu protesto etmek amacıyla “Filistin İçeriğini Koruma” girişimi bir kampanya başlattı. Girişim 9 Ocak Cumartesi günü, Filistin medyasını Facebook sayfaları ve hesapları aracılığıyla yaptıkları yayınları durdurmaya çağırdı.

SESİMİZİ DUYURACAĞIZ

Sosyal medya sitelerindeki Filistin içeriğinin, İsrail işgal hükümeti ile bu sitelerin yönetimi arasında tam koordinasyon içinde takip edildiğine vurgu yapıldı. Bu yakın takiplerin neticesinde sayfaların hedef alındığı, kısıtlandığı ve kapatıldığı belirtildi. Kampanya bildirisinde “Doğru bir mesajımız olduğu ve acımasız bir işgale karşı haklı bir davayı savunduğumuz için hedef alınıyoruz. Mesajımızı savunmak için birlik olmalı, bu platformları yaşatmak için sesimizi etkili ve güçlü bir şekilde duyurulmayız” ifadeleri yer aldı. Son zamanlarda Facebook’ta yürütülen Filistin karşıtlığının genişlediği, sayfaların silindiği, kapatıldığı ve haber ağlarının yayınlarına erişimin kısıtlandığına vurgu yapıldı.

10. YILINDA KAPATTI

Facebook yönetimi ayrıca 100 binden fazla takipçisi olan Filistin Mülteci Çalışmaları Akademisi sayfasını onuncu yıldönümünde iptal etti. Facebook yönetiminin kararının kuruluşlarının onuncu yıldönümüne denk gelmesinin manidar olduğuna dikkat çeken akademi, dünya çapında 70’den fazla ülkeden binlerce öğrencinin eğitilmesine ve Filistin davası hakkında bilgi akışının sağlamasına katkıda bulunuyor.

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3 MİLYON TAKİPÇİSİ VARDI