İsrail’de devlet destekli casusluk: Eski Başbakan Ehud Barak’ın siber şirketi, halkı gözetledi

İsrail’in eski Başbakanı Ehud Barak’ın sahibi olduğu siber güvenlik firması Toka’nın sokaklardaki güvenlik kameralarından kişisel bilgisayarlardaki web kameralarına kadar bir çok kayıt cihazına sızdığı ortaya çıktı. İsrail medyasına yansıyan haberlere göre Toka’nın geliştirdiği yazılım sayesinde yetkililer kayıtların geçmişinde de oynama yapılabiliyor. Söz konusu şirketin 2018 yılında Barak ve emekli general Yaron Rosen tarafından kurulduğu bildirildi. İsrail basınında çıkan haberlerde İsrail Savunma Bakanlığı’nın Toka ile 6 milyon dolar karşılığında hizmet alımı sözleşmesi imzaladığı kaydedildi.

Ehud Barak.

HEDEFİ İNTERNET TABANLI KAMERALAR

İsrailli gazete Haaretz’in iddiasına göre Toka’nın geliştirdiği casus yazılım internet tabanlı elektronik cihazlardaki ‘Nesnelerin interneti’ sensörlerini, özellikle de kameraları istihbarat kaynaklarına dönüştürüyor ve operasyonel ihtiyaçlar için kullanılmasını sağlıyor. İnternet tabanlı olduğu için telefon ve kişisel bilgisayarların kameralarından ziyade otomobillerin medya sistemlerinin de yazılımın hedeflerinden biri olduğu belirtiliyor. Bir siber endüstri kaynağı, NSO Group veya Candiru gibi İsrailli siber saldırı firmaları akıllı telefonlar ve bilgisayarlar gibi popüler cihazları hackleyebilen ısmarlama bir teknoloji sunarken, Toka’nın çok daha özel olduğunu açıkladı.

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KAYITLARLA OYNAYABİLİYOR

İranlı bilgisayar korsanları, Kudüs’te bir otobüs durağında medyana gelen bomba saldırısına dair patlama görüntülerini sızdırmıştı. İsrail devlet yayın kuruluşuna göre, İran bu kameraya bir yıl önce erişim sağladı. Toka’nın casus yazılımı da bu tür senaryolar ve çok daha fazlası için tasarlandı. Ürünün, kolaylıkla herhangi bir adli iz bırakmadan bir kamera ağına girmek, canlı yayını izlemek, arşive erişmek ve bunları değiştirme konusunda oldukça başarılı olduğu ifade edildi. Öte yandan 2018’de kurulan şirketin Tel Aviv’in yanı sıra Washington’da da ofisi olduğu iddia edildi.

AKILSIZ TELEFONLARA DÖNÜŞ

Daha önce İsrailli NSO Group’un ürettiği ‘Pegasus’ isimli casus yazılım tüm dünyanın gündemine gelmişti. Yazılımla birlikte küresel çapta gazeteci, aktivist, avukat ve siyasilerin hedef alındığı öne sürülerek, en az 10 hükümetin bu şirketin müşterisi olduğu iddia edilmişti. ABD yönetimi, aralarında İsrail merkezli teknoloji firmaları NSO Group ve Candiru’nun da olduğu 4 şirketi, yabancı ülkelere casus yazılım sattıkları gerekçesiyle kara listeye almıştı. Diğer yandan ülkede casus yazılım haberlerinin gündeme gelmesinin ardından eski nesil “akılsız telefonların” ithalatını yapan İsrail firması, talepte yüzde 200 artış olduğunu açıklamıştı.

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