İsveç’in terör yasası göstermelik

İsveç Farklı Renkler Partisi (Nyans) Genel Başkanı Mikail Yüksel, İsveç Hükümeti’nin terör yasası çıkarmak için, Türkiye’deki seçimin sonucunu bekleyerek samimiyetsizliğini gösterdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için Külliye’de düzenlenen göreve başlama törenine geldiğinde İsveç için kulis yapan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, “Somut adımlar attı, yükümlülüklerini yerine getirdi, yasa değişikliği yaptı” dediği sıralarda İsveç’te PKK/YPG yandaşları yine meydanlardaydı. İsveç Expressen gazetesinin haberine göre, İsveçli yetkililer, protesto yürüyüşlerinin anayasal güvence altında olduğuna ve bu nedenle yeni terörle mücadele yasasının bu gösterilere etki etmeyeceğini yazdı.

Gelişmeleri Yeni Şafak’a değerlendiren İsveç Farklı Renkler Partisi (Nyans) Genel Başkanı Mikail Yüksel, İsveç Hükümeti’nin terör yasasında samimiyetsiz olduğunu söyledi. Yüksel, “Yasanın içeriğine göre, terör örgütleriyle iş birliği yapmak suç. Tabii eğer ispatlanırsa. Ancak bakıyorsunuz İsveç’te terör örgütünün sempatizanları, terör örgütüne para topluyor. Açık bir şekilde terör örgütünün bayraklarını, tişörtlerini satıyorlar. Terör örgütlerinin mitinglerini organize ediyorlar” dedi.

Mikail Yüksel.

ÇİFTE STANDART

İsveç’in çifte standart uyguladığını vurgulayan Yüksel, “Geçen hafta Malmö’de Avrupa Filistin Konferansı vardı. Sosyal Demokrat Parti’nin bir milletvekili bu konferansa katıldı. Daha sonra konferans başkanının Hamas’a yakın bir isim olduğu ortaya çıktı. Sosyal Demokrat Parti, konferansa katılan, Filistin kökenli milletvekilini sorguya aldı, görevden ayrılması istendi. Aynı Sosyal Demokrat Parti’nin şu an hala PKK terör örgütünün sözcülüğünü yapan milletvekilleri var” diye konuştu.

FETÖ Hâlâ KORUMA ALTINDA

Yasanın sadece Türkiye’nin gözünü boyamak için çıkarıldığını belirten Yüksel, “NATO Genel Sekreteri bile İsveç’in, Türkiye’nin şartlarını yerine getirdiğini söylüyor. Hayır, ortada yerine getirilen herhangi bir şey yok. Bugün FETÖ İsveç’te koruma altında. Okul açıyor, işletiyor. PKK faaliyetlerine devam ediyor. İsveç’te PKK’ya karşı mücadele yürütmek imkânsız” ifadelerini kullandı.











