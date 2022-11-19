Kapıları kapattı: Twitter’da iç savaş

Amerikalı milyarder girişimci Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter’ı 44 milyar dolara satın almasının ardından saldırıların hedefinde. Son olarak Twitter, çok sayıda çalışanın toplu istifa edeceği haberlerinin ardından, olası bir sabotajı önlemek için gelecek haftaya kadar ofislerini kapattı. Şirket, çalışanlarına şirketin tüm ofis binalarının hemen uygulamak üzere geçici olarak kapatılacağını açıkladı. ABD medyasına göre çalışanlara ofislerin 21 Kasım Pazartesi günü yeniden açılacağı söylendi. Ofis kapatma kararı, sosyal medya platformunun yeni sahibi Elon Musk’ın şirket çalışanlarına ”uzun saatler çok yoğun” çalışma veya ayrılma çağrısı yapmasının ardından çok sayıda kişinin istifa ettiğine dair haberlerin arkasından alındı. Musk, bu hafta Twitter çalışanlarına ”uzun saatler çok yoğun” çalışma veya ayrılma çağrısı yapmıştı. Platform, kasım ayının başında iş gücünün yaklaşık yüzde 50’sini azalttığını açıklamıştı. Musk’ın şirketteki adımlarını protesto edenler de boş durmuyor. Twitter’ın ofislerini kapatma kararı almasının ardından genel merkez duvarına Musk’a hakaret içeren cümleler yansıtıldı. Öte yandan Twitter kullanımında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıklarını duyuran Musk, toplu istifa iddialarına karşı bir tweetinde siyah korsan bayrağı emojisi paylaştı. Bir takip gönderisinde ise, Musk’ı hedef alanlara tepki olarak, Twitter’ın görünüşe göre gömüldüğü bir cenaze sahnesini gösteren bir fotoğraf yayınladı. Öte yandan Musk’ın, Twitter’ın Los Angeles’taki şirket merkezine Tesla’dan yazılım mühendisleri getirmesi dikkat çekti.

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Senatörlerden soruşturma çağrısı

ABD’de 7 Demokrat Partili Senatör, ABD Federal Ticaret Komisyonu’na (FTC) yazdıkları mektupta, Elon Musk’ın satın almasının ardından Twitter’ın soruşturulmasını istedi. Mektupta, Musk’ın satın almasının ardından Twitter’ın kullanıcılarının aleyhine çalışıp çalışmadığının ve FTC ile Twitter arasında imzalanan uzlaşma kararının ihlal edilip edilmediğinin soruşturulması talep edildi. FTC’den şirkete ya da kuralları ihlal eden ilgili şahıslara karşı ilgili adımların belirlenmesi çağrısı da yapılan mektupta, “Son haftalarda Twitter’ın yeni patronu Musk, platformun güvenilirliği ve güvenliğinin altını oyan telaşlandırıcı adımlar attı. Ayrıca Musk, dolandırıcılık ve tehlikeli kişilerce istismar edileceğine dair açık uyarılara rağmen yeni özellikler getirdi.” ifadesine yer verildi. Twitter’ın güvenlik ve gizlilik alanlarında çalışan üst düzey yetkililerinin şirketten ayrılması, sosyal medya şirketini düzenleyici kuralları ihlal etme riskiyle karşı karşıya bıraktığı şeklinde yorumlanmıştı. Bu durum üzerine FTC, Twitter’daki son gelişmeleri derin bir endişeyle takip ettiklerine işaret etmişti.

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