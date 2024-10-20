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Katil İsrail'den akla zarar iddia: Lübnan'daki kara saldırılarıyla Hizbullah'ı yok ettiklerini öne sürdü

Katil İsrail'den akla zarar iddia: Lübnan'daki kara saldırılarıyla Hizbullah'ı yok ettiklerini öne sürdü

20:4420/10/2024, Pazar
G: 20/10/2024, Pazar
AA
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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant açıklama yaptı.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant açıklama yaptı.

Orta Doğu’yu yangın yerine çeviren Gazze’ye yönelik insanlık dışı saldırılarının ardından da Lübnan'ı havadan ve karadan işgal planını devreye sokan terörist İsrail'den son dakika açıklaması geldi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan'ın güneyindeki kara saldırılarıyla "Hizbullah'ı yok ettiklerini" iddia etti.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan sınırında 98. Tümen Komutanı ve üst düzey yetkililerle bölgedeki durumu ele aldı.

Lübnan'a saldırı düzenleyen İsrail askerlerine hitaben Gallant, "
Sadece düşmanı (Hizbullah) yenmiyoruz aynı zamanda tünelleri, cephanelikleri ve saldırı altyapılarını imha ederek onları yok ediyoruz."
ifadelerini kullandı.
Gallant, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik işgal girişimini,
"Hizbullah'ın İsrail yerleşimlerine saldırı düzenlemek için kullandığı yerlerde artık İsrail askerleri var."
sözleriyle savundu.

Temel hedefin bölgedeki Hizbullah altyapısının ortadan kaldırılması olduğunu öne süren Gallant, İsrail ordusunun bölgede "hala tamamlaması gereken görevlerinin olduğunu" ileri sürdü.

⁠İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 448 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 448 kişi öldü, 11 bin 472 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 461 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.


Gazze'de büyük katliam: 73 ölü onlarca yaralı

İşgalci İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya bölgesinde gerçekleştirdiği ve çoğunluğu çocuk ve kadın 73'ten fazla Filistinlinin şehit edildiği korkunç bir katliam yaşandı. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya bölgesine yönelik şiddetli bir saldırı düzenledi. İsrail savaş uçaklarının yerleşim yerlerine gerçekleştirdiği bu saldırıda en az 73 Filistinli hayatını kaybetti, çoğu kadın ve çocuk olan onlarca kişi yaralandı. Bölgedeki hükümet yetkilileri, saldırıyı "korkunç bir katliam" olarak nitelendirdi. Gazze'deki sağlık sisteminin çöktüğü bu zor süreçte, İsrail ordusu hastanelerin derhal tahliye edilmesini talep ederken, aynı zamanda bölgedeki yakıt girişlerini engelledi ve iletişim hizmetlerini kesti. Bu durum, zaten ağır bir insani krizin yaşandığı Gazze'de, durumu daha da içinden çıkılmaz hale getirdi. Uluslararası toplumun acilen harekete geçmesi çağrısında bulunan Gazze'deki yetkililer, bu katliamın bir "etnik temizlik" olduğunu vurgularken, saldırının sorumlusu olarak İsrail ile birlikte ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve diğer destekçi ülkeleri işaret ettiler.


#İsrail
#Yoav Gallant
#Lübnan
#Gazze

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