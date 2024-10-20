Katil İsrail'den akla zarar iddia: Lübnan'daki kara saldırılarıyla Hizbullah'ı yok ettiklerini öne sürdü

İşgalci İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya bölgesinde gerçekleştirdiği ve çoğunluğu çocuk ve kadın 73'ten fazla Filistinlinin şehit edildiği korkunç bir katliam yaşandı. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya bölgesine yönelik şiddetli bir saldırı düzenledi. İsrail savaş uçaklarının yerleşim yerlerine gerçekleştirdiği bu saldırıda en az 73 Filistinli hayatını kaybetti, çoğu kadın ve çocuk olan onlarca kişi yaralandı. Bölgedeki hükümet yetkilileri, saldırıyı "korkunç bir katliam" olarak nitelendirdi. Gazze'deki sağlık sisteminin çöktüğü bu zor süreçte, İsrail ordusu hastanelerin derhal tahliye edilmesini talep ederken, aynı zamanda bölgedeki yakıt girişlerini engelledi ve iletişim hizmetlerini kesti. Bu durum, zaten ağır bir insani krizin yaşandığı Gazze'de, durumu daha da içinden çıkılmaz hale getirdi. Uluslararası toplumun acilen harekete geçmesi çağrısında bulunan Gazze'deki yetkililer, bu katliamın bir "etnik temizlik" olduğunu vurgularken, saldırının sorumlusu olarak İsrail ile birlikte ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve diğer destekçi ülkeleri işaret ettiler.