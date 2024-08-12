|
Dünya

Katil İsrail'in hamisi ABD'den bölgedeki gerilimi artıracak kritik hamle: İkinci uçak gemisi de Doğu Akdeniz'e gönderiliyor

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Doğu Akdeniz'de ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) bölgesinde görev yapan USS Theodore Roosevelt uçak gemisine USS Abraham Lincoln uçak gemisinin de katılacağını duyurdu. Austin ayrıca, USS Georgia güdümlü füze denizaltısının da bölgeye sevk edileceğini bildirdi.

11:00 - 12/08/2024 الإثنين
Güncelleme: 11:04 - 12/08/2024 الإثنين
DHA
USS Theodore Roosevelt uçak gemisi
USS Theodore Roosevelt uçak gemisi

ABD, Doğu Akdeniz'deki askeri varlığını artırma kararı aldı. Savunma Bakanı Austin, halihazırda bölgede görev yapan USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin yanına USS Abraham Lincoln uçak gemisinin de gönderilmesi kararını aldı. Pentagon'dan yapılan açıklamada USS Abraham Lincoln'ün F-35C tipi savaş uçaklarıyla donatıldığı vurgulandı.


Açıklamada, “Bakan Austin, ABD'nin İsrail'i savunmak için mümkün olan her adımı atma taahhüdünü yineledi ve tırmanan bölgesel gerilimler ışığında ABD'nin Orta Doğu'daki askeri güç duruşu ve kabiliyetlerinin güçlendirildiğini kaydetti. Bu taahhüdü pekiştiren Bakan Austin, F-35C savaş uçaklarıyla donatılmış USS Abraham Lincoln'ün, USS Theodore Roosevelt tarafından halihazırda sağlanan kabiliyetlere ek olarak, Merkez Komutanlığı sorumluluk alanına geçişini hızlandırma talimatı verdi” denildi.



Pentagon, USS Georgia güdümlü füze denizaltısının da bölgede görev yapmak üzere gönderileceğini duyurdu.


Roosevelt Eısenhower'ın yerine geçmişti


Pentagon, 7 Ekim'de başlayan tırmanışın ardından Doğu Akdeniz'e ilk olarak USS Dwight Eisenhower adlı uçak gemisini yollamıştı. Aylar sonra Eisenhower, bölgeden ayrılmış, yerini ise Roosevelt'e bırakmıştı.


Bölgede şu ana kadar tek uçak gemisi görev yapıyordu. Austin'in kararı sonrası, CENTCOM bölgesinde iki uçak gemisi görev yapacak.






#ABD
#CENTCOM
#USS Theodore Roosevelt
٪d ساعات قبل
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
ŞOK aktüel ürünler kataloğu 14 Ağustos 2024: Okul ve kırtasiye ürünleri geliyor