Katil İsrail'in hamisi ABD'den bölgedeki gerilimi artıracak kritik hamle: İkinci uçak gemisi de Doğu Akdeniz'e gönderiliyor

Açıklamada, “Bakan Austin, ABD'nin İsrail'i savunmak için mümkün olan her adımı atma taahhüdünü yineledi ve tırmanan bölgesel gerilimler ışığında ABD'nin Orta Doğu'daki askeri güç duruşu ve kabiliyetlerinin güçlendirildiğini kaydetti. Bu taahhüdü pekiştiren Bakan Austin, F-35C savaş uçaklarıyla donatılmış USS Abraham Lincoln'ün, USS Theodore Roosevelt tarafından halihazırda sağlanan kabiliyetlere ek olarak, Merkez Komutanlığı sorumluluk alanına geçişini hızlandırma talimatı verdi” denildi.