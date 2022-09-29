Kırgızistan'ın FETÖ bağlantılı Eğitim ve Bilim Bakanı Beishenaliev'in rüşvet alırken suçüstü yakalandığı anların görüntüleri ortaya çıktı

Kırgızistan'ın FETÖ bağlantılı Eğitim ve Bilim Bakanı Almazbek Beishenaliev, rüşvet alırken suçüstü yakalandı. Beishenaliev'in rüşvet alırken suçüstü yakalanması ve gözaltına alındığı anların görüntüleri Kırgız İçişleri Bakanlığı tarafından kamuoyuna servis edildi.

Beishenaliev’in yabancı öğrencileri üniversitelere kaydettirmek için 110 bin dolar rüşvet aldığı ifade edilen açıklamada, soruşturma sonucunda tüm bilgilerin verileceği kaydedildi.

OYNAT 00:57 Kırgızistan'ın FETÖ bağlantılı Eğitim ve Bilim Bakanı Beisenaliev rüşvet alırken suçüstü yakalandı Kırgızistan'ın FETÖ bağlantılı Eğitim ve Bilim Bakanı Almazbek Beisenaliev, rüşvet alırken suçüstü yakalandı. Beisenaliev'in rüşvet alırken suçüstü yakalanması ve gözaltına alındığı anların görüntüleri kamuoyuna servis edildi. Beisenaliev'in yabancı öğrencileri üniversitelere kaydettirmek için 110 bin dolar rüşvet aldığı ifade edilen açıklamada, soruşturma sonucunda tüm bilgilerin verileceği kaydedildi. Türkiye, daha önce teröristbaşı Fetullah Gülen hakkında övgü dolu açıklamalarda bulunan Beisenaliev'in bakanlığa atanmasının ardından duyduğu rahatsızlığı diplomatik kanallardan ilgili makamlara aktarmıştı. BiP'te paylaş

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FETÖ'NÜN BİR KOLU DAHA KIRILDI

41 yaşındaki Beishenaliev, 2020-2021 yıllarında 6 ay Eğitim ve Bilim Bakanı görevi yaptıktan sonra Kırgızistan’ın Bern Büyükelçisi ve sonrasında Birleşmiş Milletlerin (BM) Cenevre Ofisinde Kırgızistan Daimi Temsilcisi görevleri yürütmüş, şubat ayında ise yeniden Eğitim ve Bilim Bakanı olarak atanmıştı.

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TÜRKİYE KIRGIZİSTAN MAKAMLARINI UYARMIŞTI

Türkiye Beishenaliev’in bakanlığa atanmasının ardından duyduğu rahatsızlığı diplomatik kanallardan ilgili makamlara aktardı. Aynı zamanda Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKOY) aracılığıyla da Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’a bu bakanın FETÖ bağlantıları aktarıldı.

Almazbek Beishenaliev

FETÖ ELEBAŞIYLA DEFALARCA GÖRÜŞTÜ

FETÖ’nün Türkiye, Kırgızistan ve Afrika’daki okullarında görev yapan Beishenaliev, yine örgütün ülkedeki üniversitelerinden Ala Too (Ala Dağ) Üniversitesi’nde rektör yardımcılığı yaptı. Pensilvanya’da birçok kez FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’le görüşen Beishenaliev, ABD’deki üniversitelerde ve düşünce kuruluşlarında “Fetullah Gülen ve Hizmet Hareketi’nin Eğitim Konusundaki Çalışmaları”, “Hizmet Hareketi ve Barış” başlıklı seminerler verdi, panellerde boy gösterdi. Teröristbaşı Fetullah Gülen hakkında övgü dolu açıklamalarda bulundu.

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DÜNYA Kırgızistan'ın FETÖ bağlantılı Eğitim ve Bilim Bakanı Beisenaliev rüşvet alırken suçüstü yakalandı

ÜLKEDEKİ DİĞER FETÖ'CÜLER PANİKLEDİ

Yolsuzluk yapan Eğitim ve Bilim Bakanı Almazbek Beishenaliev'in suçüstü yakalanması ve tutuklanması Kırgızistan'daki diğer FETÖ'cüleri alarma geçirdi.

Bir diğer FETÖ bağlantılı Sosyal-Demokrat Partisi Vekili Canar Akaev, Kırgız Meclisindeki konuşmasında adeta Beishenaliev'e kalkan oldu. Beishenaliev'in tutuklanmasına ve görüntülerinin servis edilmesine tepki gösterdi.

Sosyal-Demokrat Partisi Vekili Canar Akaev

ÖĞRETMENLERİ BAHANE ETTİ: MOTİVASYONUNU KAYBETTİLER

FETÖ'cü vekil Canar Akaev, eğitim bakanının düştüğü durumu gören öğretmenlerin motivasyonlarını kaybettiğini iddia ederek şunları söyledi:

"Yolsuzluk yapan, para alan bakan kim olursa cezasını almalı. Ama bu işin müzikli bir video ile servis edilmesini bırakmalıyız. Eğitim Bakanı böyle bir duruma düştüğünde bile devletin bir politikası olması lazım. Bugün 100.000 öğretmen bakanlarının böyle bir haberle servis edilmesinden dolayı motivasyonlarını kaybettiler, çünkü bakanlarını elleri arkadan bağlanmış şekilde gördüler."

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OYNAT 01:23 Kırgızistan'da yolsuzluk yapan FETÖ'cü bakanın tutuklanması diğer hainleri panikletti Kırgızistan'ın FETÖ bağlantılı Eğitim ve Bilim Bakanı Almazbek Beishenaliev'in rüşvet alırken suçüstü yakalanması ve tutuklanması ülkedeki diğer FETÖ'cüleri panikletti. FETÖ bağlantılı bir diğer Sosyal-Demokrat Partisi Vekili Canar Akaev, Kırgızistan Meclisi'ndeki konuşmasında Beishenaliev'e kalkan oldu. Beishenaliev'in tutuklanmasına ve görüntülerinin servis edilmesine tepki gösteren Akaev, sürecin doğru yürütülmediğini öne sürerek Kırgızistan hükümetini suçladı.



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RÜŞVETÇİYE KALKAN OLDU: KAMUOYUNA YANSITILMAMALIYDI

Sürecin uygun yürütülmediğini ve olayın kamuoyuna yansıtılmaması gerektiğini öne süren Akaev, "O bakan o parayı aldıysa dahi bunun kendisine tebliğ edilerek uygun bir şekilde sürecin yürütülmesi lazım. Şimdi bu görüntü sonrasında o öğretmenler nasıl gidip öğrencilerine ders anlatabilecekler, eğitim verebilecekler. Bu durumun kamuoyuna yansıtılmadan bakan ile görüşülerek istifasının alınması şeklinde hal edilmesi gerekirdi. Öğretmenlere, öğrencilere bu durumun ifşa edilmesi eğitim sürecini olumsuz etkileyecektir. Bu gibi durumlarda daha ihtiyatlı davranılması gerekirdi" diye konuştu.

DEVLETİ SUÇLADI: GÖREVE GETİRİYORSUNUZ 1-2 AY SONRA TUTUKLUYORSUNUZ





Rüşvet alan bakanı tutukladığı için neredeyse devleti suçlayan Akaev, bundan sonra kimsenin göreve gelmek istemeyeceğini ifade ederek, "Bakanın rüşvet aldığı bir günde öğretmenler nasıl gidip öğrencilere eğitim verebilecekler. Bu tutuklamaların sonunda zengin olan herkes, bakanlar tutuklanıyor. Böyle giderse devlet görevine gelecek kimse kalmayacak. Hazirandan kim devlet görevine gelmek ister? Sorun. Göreve getiriyorsunuz, 1-2 ay sonra tutukluyorsunuz. Kimse devlet görevine gelmek istemeyecek. Ve böyle olursa liyakatsiz insanlar, bir kaç ay sonra hapse gitmeyi göze alarak göreve gelebilecek" dedi.

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GÜNDEM Kırgızistan’da FETÖ’nün ipi çekildi



