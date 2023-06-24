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Dünya

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: Putin açıklama yapacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 'Wagner' krizi ile ilgili kısa süre sonra açıklama yapacağını söyledi.

10:48 . 24/06/2023 Cumartesi
AA
Kremlin Sözcüsü Peskov

Kremlin Sözcüsü Peskov

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'daki krizle ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 'Wagner' krizi ile ilgili kısa süre sonra açıklama yapacağını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Rusya 'Wagner' krizi ile karşı karşıya. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde kilit rol oynayan ancak son dönemde Moskova yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulunan Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigojin, Rus ordusunun Wagner kampına füze saldırısı düzenleyerek çok sayıda askerini katlettiğini öne sürdü. Rusya Savunma Bakanlığı ise sosyal medyada paylaşılan saldırı görüntülerinin asılsız olduğunu savundu.

Ayrıntılar geliyor...

#Kremlin Sözcüsü
#Dmitriy Peskov
#Putin
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