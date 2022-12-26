Dünya Meclisi ırkçılarla dolduracaklar
ORTADOĞU

Meclis’i ırkçılarla dolduracaklar

İsrail tarihinin en ırkçı hükümeti olarak lanse edilen Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyonun ilk icraatı, aşırı ırkçıların parlamentoya seçilmek için aday olmasını engelleyen yasağı kaldırmak oldu.

Abone Ol Google News
Dış Haberler Yeni Şafak
Meclis’i ırkçılarla dolduracaklar
Netanyahu (Arşiv)

İsrail tarihinin en ırkçı hükümeti olarak lanse edilen Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyonun ilk icraatı, aşırı ırkçıların parlamentoya seçilmek için aday olmasını engelleyen yasağı kaldırmak oldu. Yeni hükümetin öncüleri olarak kabul gören Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi ve Arap-İslam düşmanlığıyla bilinen Itamar Ben Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü’nün desteğiyle, ırkçı isimler artık İsrail Meclisi’nde boy gösterecek. Yasanın yürürlüğe girmesiyle, aşırı sağcı ve ırkçı partlilerin de İsrail Meclisi’nde yeniden boy göstermesinin önü açılmış oldu.

Gazze sular altında: İsrail zulme devam ediyor
DÜNYA
Gazze sular altında: İsrail zulme devam ediyor
Gazze sular altında

Gazze sular altında

​İsrail zulme devam ediyor.
Dünya Kupası ve Oryantalizm

Dünya Kupası ve Oryantalizm

​Batı'nın kör noktası.
Mösyö şaşkın

Mösyö şaşkın

​Paris'i yakan PKK terörüne Fransız kaldılar.
Bu gençlerin ayağına taş değmesin

Bu gençlerin ayağına taş değmesin

​6'lı masa naylon proje.
Ülkücüsüz ülkücü buluşması

Ülkücüsüz ülkücü buluşması

​'Kılıçdaroğlu'nun programına katılanları şehirde kimse tanımıyor'
3 seçim talimatı

3 seçim talimatı

​Gönülleri kazanacak adaylarımız olsun.

Akşener 'mikser'lik yapıyor

Akşener 'mikser'lik yapıyor

​Eski vazifesine geri döndü.
Bombaya takviye 3 de tüp patlattım

Bombaya takviye 3 de tüp patlattım

​Diyarbakır'daki saldırıyı gerçekleştiren terörist ihaneti böyle anlattı.
Türkiye oto yedek parçada üs oldu

Türkiye oto yedek parçada üs oldu

​Yabancı yatırımlarla sektör ihracatta yüzde 10 büyüdü.
Suriye sınırında teftiş

Suriye sınırında teftiş

​Bakan Akar sahadan bilgi alıp talimat verdi.
Cami de sevindi

Cami de sevindi

​Taksim Camisi çocuklarla şen.
Daha uzun daha yorucu

Daha uzun daha yorucu

​Grip salgınına karşı uyarı.
ABD donuyor

ABD donuyor

​Eksi 45'lere ulaşan soğuk hayatı durdurdu.
Borsaya kadın ilgisi arttı

Borsaya kadın ilgisi arttı

​1,2 milyon yeni yatırımcı geldi.
Gomis Aslan'ı zirveye taşıdı

Gomis Aslan'ı zirveye taşıdı

G.Saray, İstanbulspor'u yendi ve Süper Lig'de lider oldu.
'Neden kart gördün?'

'Neden kart gördün?'

Teknik direktör ​Okan Buruk oyuncusuna tepki gösterdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.