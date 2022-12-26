Meclis’i ırkçılarla dolduracaklar

İsrail tarihinin en ırkçı hükümeti olarak lanse edilen Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyonun ilk icraatı, aşırı ırkçıların parlamentoya seçilmek için aday olmasını engelleyen yasağı kaldırmak oldu. Yeni hükümetin öncüleri olarak kabul gören Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi ve Arap-İslam düşmanlığıyla bilinen Itamar Ben Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü’nün desteğiyle, ırkçı isimler artık İsrail Meclisi’nde boy gösterecek. Yasanın yürürlüğe girmesiyle, aşırı sağcı ve ırkçı partlilerin de İsrail Meclisi’nde yeniden boy göstermesinin önü açılmış oldu.

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