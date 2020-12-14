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Dünya MİTten İranın Türkiyedeki istihbarat ağına darbe 11 adamı nokta operasyonla yakalandı
ORTADOĞU

MİT'ten İran'ın Türkiye'deki istihbarat ağına darbe: 11 adamı nokta operasyonla yakalandı

MİT, İran'ın Türkiye'deki istihbarat ağına ağır bir darbe indirdi. İran'ın, İstanbul'da bir rejim muhalifini kaçırdığı tespit edildi, soruşturma derinleştirildi. İran istihbaratına çalışan uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti ile irtibatlı 11 kişi yakalandı.

Haber Merkezi Diğer
Zindaşti için çalışan ve olaya karışan 11 kişi tespit edilerek yakalandı.
Zindaşti için çalışan ve olaya karışan 11 kişi tespit edilerek yakalandı.

Her şey İsveç’te 14 yıl sürgün hayatı yaşayan İranlı muhalif Habib Chaab'ın Türkiye’ye geldikten sonra ortadan kaybolmasıyla başladı. MİT’in hızlı bir şekilde yürüttüğü soruşturmayla Chaab’ın ortadan kaybolmasının ardındaki esrarengiz olaylar zinciri çözüldü.

  • MİT, elde ettiği deliller sonucunda İranlı muhalif ismin, İran istihbaratının kontrolündeki uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti tarafından eski eşi kullanılarak tuzağa düşürüldüğünü ortaya çıkardı.

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Chaab İran'a kaçırıldı

Edinilen bilgiye göre eski eşi, Chaab’ı İsveç’ten kendisini görmek ve 100 bin euro borç vermek vaadiyle İstanbul’a çağırdı. Chaab da 9 Ekim'de Beylikdüzü’ndeki bir adrese geldi.

  • Eski eşinin içinde bulunduğunu düşündüğü minibüse bindi. Ama bindiği anda bayıltılarak kaçırıldı. İran'a doğru yola çıkan Zindaşti’nin adamları, alternatif yollardan Van’a ulaşarak Chaab’ı İran’a götürdü.

TRT Haber'in haberine göre, soruşturmayı derinleştiren MİT, İran istihbaratıyla bağlantılı hücreyi çökertti. Zindaşti için çalışan ve olaya karışan 11 kişi tespit edilerek yakalandı.

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Uyuşturucu kaçakçılığı yapan karanlık isim: Naci Şerifi Zindaşti

İran istihbaratına çalışan Naci Şerifi Zindaşti uyuşturucu kaçakçılığı yapan karanlık bir isim. İran’da hakkında idam kararı alınınca Türkiye’ye kaçtı. 2007’de cinayet suçlamasıyla Türkiye’de yargılandı. FETÖ’cü Zekeriya Öz tarafından gizli tanık olarak kullanıldı.

  • Daha sonraki yıllarda uyuşturucu kaçakçılığı, silahlı suç örgütü kurma, adam kaçırma ve öldürme suçlarından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında iddianame hazırlandı.

4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapis cezası istenen Zindaşti, 2018 yılında ortadan kayboldu. Daha sonra da İran’da ortaya çıktı. Türkiye tarafından aranan Zindaşti’nin suç faaliyetlerini İran’da sürdürdüğü belirtiliyor.

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İran’daki Arap muhalif azınlığın bağımsızlığını savunuyordu

Peki, Habib Chaab neden İran istihbaratının hedefindeydi? Chaab, İran’daki Arap muhalif azınlığın bağımsızlığını savunuyordu. Arap Mücadele Hareketi’nin İsveç kolunu yönetiyordu.

O, İran’ın son dönemde kaçırdığı muhalif isimlerden sadece biriydi. Daha önce Fransa’da yaşayan İranlı muhalif Ruhollah Zam da tuzak kurularak Irak’a getirilmiş, oradan da İran’a kaçırılmıştı. Popüler bir sosyal medya kanalını yöneten Zam, geçtiğimiz günlerde idam edildi.

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