Nekbe'nin 75. yılında tarihi karar: BM İsrail soykırım yaptı dedi

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail’in Filistinlilere yönelik katliamları ve insanlık dışı politikalarının başlangıcı olarak kabul edilen 1948 Nekbe olaylarını tanıyan bir dizi karar aldı. 14 Mayıs 1948 günü İsrail, tarihi Filistin toprakları üzerinde bir devlet kurduğunu açıkladı. Bu duyuru Filistinliler için onlarca yıldır devam eden katliam ve zulmün ilk adımı oldu. İlk saldırı, 75 yıl önce Deyr Yassin kasabasında gerçekleştirildi. Siyonist teröristler, 600 kişinin yaşadığı kasabaya saldırı düzenledi. 100’den fazla kişinin öldüğü olay sonucu can güvenliğinden endişe eden Filistinliler bölgeden göç etti. İsrail Filistin topraklarına el koydu ve 14 Mayıs 1948’de devleti ilan etti. Devam eden günlerde İsrail güçleri Filistinlilere ait 675 köy ve kasabayı yok etti ve 15 binden fazla Filistinliyi öldürdü. Birçok tarihi Filistin şehri de Yahudileştirildi. Bu süreçte 750 binden fazla kişi Filistinli yerinden edildi. Filistinliler bu olayı büyük felaket anlamına gelen, “Nekbe” olarak anıyor. O tarihten bu yana nüfus artışıyla Filistinli mültecilerin sayısı dünya genelinde 6 milyon 20 bine ulaştı.

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2023’TE BÜYÜK ORGANİZASYON

Önceki gün BM’de kabul edilen 5 maddeden biri olan Nekbe’nin anılması kararı, İsrail zulmünün ve soykırımının uluslararası kamuoyunda tanındığı en yüksek mertebe olarak kabul görüyor. 90 ülkenin evet oyu verdiği anma kararına, 30 ülke karşı çıkarken, 47 ülke çekimser kaldı. Karar kapsamında BM’de ilgili sekreterlikler, Nekbe’nin anılmasına yönelik programlar düzenleyecek. 15 Mayıs 2023’te de üst düzey bir etkinlik organize edilerek Nekbe dünyaya anlatılacak.

‘HUKUKSUZLUĞA SON VER’ ÇAĞRISI

Nekbe’nin anılması dışında 4 karar tasarısı daha BM Genel Kurulu’ndan geçti. Kurul’da İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarının statüsünü, karakterini ve demografik yapısını değiştirmeyi amaçlayan ve uluslararası hukuka uymayan tüm faaliyetlerine son vermesine dair tasarı onaylandı. “Filistin meselesinin barışçıl çözümü” başlıklı karar kapsamında ise, Genel Kurul, İsrail’in tüm iskan faaliyetlerine, topraklara el koymaya ve evleri yıkmaya son vermesi gerektiğini belirterek, keyfi gözaltıları ve tutuklamaları da durdurması çağrısında bulunuldu.

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HAMAS MEMNUN, İSRAİL TEPKİLİ

Karara İsrail’in BM Temsilcisi Gilad Erdan büyük tepki gösterdi. Kararın İsrail’in kuruluşunu felaket olarak tanıdığını belirten Erdan, “Ne rezalet” değerlendirmesinde bulundu. Hamas Sözcüsü Cihad Taha ise, BM Genel Kurulu’nda “Nekbe”nin 75. yıl dönümünün anılmasıyla ilgili kararın kabul edilmesinden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, BM’nin söz konusu kararının, Filistin halkının, topraklarından tehcir edildiği, bir çoğunun da mülteci durumuna düştüğü trajedinin kabul edilmesi anlamına geldiğini kaydetti.

SAVAŞ SUÇU İŞLEDİĞİ RAPORLANDI

Öte yandan ABD merkezli Arap Dünyası için Şimdi Demokrasi (DAWN) adlı kuruluş, İsrail’in Netzah Yehuda taburunun “kasten öldürme, işkence, insanlık dışı uygulamalar” dahil savaş suçları işlediğine dair rapor yayımladı. Raporda, İsrail ordusunun 2015 yılından bu yana Batı Şeria’da Filistinlilere yönelik savaş suçlarının araştırıldığı ifade edildi. Zekeriya Hamid, Kasım Abbasi ve Ömer Esad’a yönelik meşru sebep olmadan ölümcül güç kullanıldığına işaret edilen raporda, İsrail yönetiminin Netzah Yehuda taburunun suçlarına karşılık “kayda değer hukuki işlem yapmadığı” vurgulandı.

Smotrich ve Netanyahu

Irkçı Smotrich’e Batı Şeria yetkisi!

İsrail’de hükümeti kurmakla görevlendirilen Likud Partisi Genel Başkanı Binyamin Netanyahu, İslam düşmanlığı ve Filistinlilere yönelik sert politika talepleri ile tanınan aşırı sağcı Dindar Siyonist Parti ile koalisyon anlaşması imzaladı. Netanyahu, Dindar Siyonist Parti’nin lideri Betzalel Smotrich ile maliye bakanlığı da dahil olmak üzere dönüşümlü olarak üç bakanlık verilmesini içeren bir mutabakatta uzlaştı. Buna ek olarak, parti ayrıca işgal altındaki Batı Şeria’daki yerleşim faaliyetleri konusunda yetkilendirildi. Dindar Siyonist Parti’nin lideri Betzalel Smotrich, Netanyahu ile yaptığı ortak açıklamada “Bugün güvenliği yeniden sağlayacak ve yerleşim birimlerini genişletecek bir Yahudi, Siyonist ve ulusal hükümet kurmak için tarihi bir adım daha atıyoruz” dedi.

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