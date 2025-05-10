Netanyahu'nun koalisyonu anketlerde dibe çakıldı

Netanyahu hükümeti anketlerde ciddi düşüş yaşadı
Binyamin Netanyahu liderliğinde kurulan İsrail'in 37. koalisyon hükümeti, Yemen'deki Husilerin Tel Aviv'de bulunan Ben Gurion Havalimanı'nın vurmasının ardından anketlerde ciddi düşüş yaşadı. İşgalci İsrail'de çokça konuşulan durum, beraberinde Netanyahu hükümetinin 'gidici' olduğu iddialarını da getirdi.
İsrail'de yayın yapan Maariv gazetesinin dün (9 Mayıs 2025) paylaştığı ankete göre, Gazze Kasabı Binyamin
Netanyahu'nun
İsrail Meclisi Knesset'teki
koltuk sayısı 67'den 48'e düştü.
Toplamda 120 koltuğun bulunduğu
Knesset'te çoğunluğu 61 vekil sağlayabiliyor.
Ben Gurion'a Füze Saldırısı
Ben Gurion'a Füze Saldırısı
İsrail'in 'ana havalimanı' olarak kabul edilen Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na
Yemen'deki İran destekli Husilerin füze saldırısı sonrası,
Avrupa ve ABD başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinden havayolu şirketleri
İsrail'e giden ve İsrail'den gelen uçuşları
askıya almıştı.
The Jerusalem Post'un haberine göre, yaşanan bu gelişmelerin akabinde,
'İsrail'deki seçmenlerin Netanyahu'nun koalisyon hükümetine olan güveninin sarsıldığı'
iddia edildi.
Haredi Yahudileri ve Grevler
Haredi Yahudileri ve Grevler
İsrail merkezli Maariv'in gerçekleştirdiği anket, aynı zamanda
Haredi Yahudilerinin İsrail ordusuna katılımında yaşanan gerginliğe
ve işgalci İsrail'deki öğretmen grevlerine yönelik de
farklı bakış açıları sundu.
Haredi Yahudileri, İsrail ordusuna katılmanın
Yahudilikte 'haram'
olduğunu belirterek
hükümetin asker alım politikalarına şiddetle karşı çıkmalarıyla
tanınıyor.
Öğretmenler ise
'daha iyi çalışma şartları' ile 'daha iyi ödenek'
talepleriyle uzun bir süredir Netanyahu hükümetine
baskı kuruyor.
Muhalefet Güç Kazandı
Muhalefet Güç Kazandı
Anket, eski işgal Başbakanı
Naftali Bennett liderliğindeki muhalefet partilerinin
de dahil olduğu birkaç siyasi senaryo sundu.
Anketteki bu yeni dağılıma göre, Bennett'in partisi iki sandalye kaybederek 24'e düşerken, Netanyahu'nun bloğu iki sandalye kazanarak 46'ya ulaşıyor.
Ancak yine de,
Bennett liderliğindeki muhalefet partileri birleştiğinde, Netanyahu'nun topladığı
46 koltuğa mukabil 62 koltuk çıkararak
hala net bir
çoğunluğa sahip.
Netanyahu Hükümeti Kimlerden Oluşuyor?
Netanyahu Hükümeti Kimlerden Oluşuyor?
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 1 Kasım 2022'deki genel seçimlerin ardından kurduğu
koalisyon hükümetinde,
özellikle
'aşırı sağ' ve 'işgal azmettiricisi'
olarak nitelendirilen partiler yer alıyor.
Koalisyonu oluşturan partiler ve Knesset'teki koltuk sayılarıysa şu şekilde:
- Likud (Netanyahu'nun partisi): 31 sandalye
- Şas: 11 sandalye
- Birleşik Tevrat Yahudiliği: 7 sandalye
- Dindar Siyonizm Partisi: 7 sandalye
- Otzma Yehudit: 6 sandalye
- Ulusal Birlik Partisi: 4 sandalye
- Noam: 1 sandalye
Bu partilerden bazıları,
Kasım 2022'deki seçimlerin ardından değişen siyasi ve askeri gelişmelerin akabinde
zamanla Netanyahu hükümetine dahil olan partiler.
Aralarında muhalif partilerin de bulunduğu bu blokun, Gazze'deki soykırımın
-kendi ifadeleriyle savaş-
devam etmesine karşın ülkede ciddi bir ekonomik ve psikolojik krizin yaşanması nedeniyle
kısa zaman içerisinde dağılacağı
öngörülüyor.
#İsrail
#Binyamin Netahyahu
#Netanyahu Hükümeti
#Knesset