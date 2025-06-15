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Onlarca sivil yaralandı: Baltacılar Gazze gönüllülerine saldırdı

Onlarca sivil yaralandı: Baltacılar Gazze gönüllülerine saldırdı

04:0015/06/2025, dimanche
G: 15/06/2025, dimanche
Yeni Şafak
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2011’de, Mısır’daki devrimde Tahrir Meydanı’nda toplanan Müslümanlara saldıran, 2013’te Muhammed Mursi’nin devrilmesi sonrası başlayan gösterilerde Müslüman Kardeşleri ve göstericileri hedef alan Baltacı çetesi, bu kez İsrail'in Gazze ablukasını kırmayı hedefleyen sivil gönüllülere saldırdı.

Mısır’daki askeri rejimin aparatı olarak kabul göre çete üyeleri, Refah Sınır Kapısı'na yürüyen gönüllerin bulunduğu alana baskın düzenledi. Konvoy içerisindeki gönüllülerin aktardığı bilgilere göre, Mısır yönetimine bağlı çetelerin saldırılarında çok sayıda sivil yaralandı. "Baltacıların" hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından yönlendirildikleri iddia ediliyor. Sayıları binlere ulaşan söz konusu çete üyeleri, para karşılığında provokatif eylemlerde görev alıyor.

MAĞRİB KONVOYU BEKLETİLİYOR

Diğer yandan Tunus’tan yola çıkan Mağrib Direniş Konvoyu, Libya’nın Sirte kenti girişinde 2 gündür bekletiliyor. Filistin İçin Ortak Eylem Koordinasyonu sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, konvoyun etrafının güvenlik güçleri ile çevrildiği ve kimsenin giriş-çıkışına izin verilmediği belirtildi. Konvoyun bulunduğu Sirte kenti girişindeki kontrol noktasında 12 Haziran akşamından itibaren 50 kilometrelik yarıçapta internetin tamamıyla kısıtlandığı kaydedilen açıklamada, konvoyun bulunduğu alana gıda girişine de izin verilmediği aktarıldı. "Libyalı yetkilileri Konvoyun kampına uygulanan kordonu kaldırmaya ve kamp koşullarını hafifletmek için gıda maddelerinin girişine izin vermeye çağırıyoruz" ifadelerinin yer alan açıklamada, konvoy organizatörleriyle yetkililer arasında görüşmelerin sürdüğü dile getirildi.



#Mısır
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