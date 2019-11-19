Pakistan Akdeniz Kalkanı’nda

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Otostopla Türkiye’yi gezen gezginin şimdiki hedefi 3 buçuk yılda dünyayı gezmek

Kayseri’den yola çıkarak Türkiye’nin 81 ilini otostopla gezen Ali Küçükoğlu, şimdi de otostopla 3 buçuk yılda dünyayı gezmek için yola çıkıyor. Sadece ulaşımı ücretsiz halletmediğini belirten Küçükoğlu, "Hiçbir şekilde ücret ödemeden geziyorum. Yolda gezerken kendi paramı kendim çıkarıyorum. Bileklik yapıp satıyorum, bazen müzik söylüyorum" dedi.