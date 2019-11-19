Dünya Pakistan Akdeniz Kalkanında
AVRUPA

Pakistan Akdeniz Kalkanı’nda

Uluslararası bir harekata dönüştürülmesi için yaklaşık 1.5 yıldır çalışmalar yürütülen Akdeniz Kalkanı Harekatı’nın ilk katılımcısı, dost ve müttefik ülkelerden Pakistan oldu.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Deniz Kuvvetleri tatbikatı
Deniz Kuvvetleri tatbikatı

Halen Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı’na PNS Alamgir fırkateyni, bir deniz karakol uçağı, bir deniz özel kuvvet timi ile katılım sergileyen Pakistan, tatbikatın tamamlanması ardından Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığının milli harekatı Akdeniz Kalkanı Harekatı’na katılacak.

8 DOST ÜLKENİN DAHA KATILIMI BEKLENİYOR

Pakistan’ın Akdeniz Kalkanı Harekatı’na katılımıyla birlikte harekat fiilen uluslararası bir harekata dönüşecek. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de deniz güvenliğini sağlamak maksadıyla 2006 yılında milli imkanlarla başlattığı Akdeniz Kalkanı Harekatı’nın uluslararası boyuta taşınması kapsamında Arnavutluk, Azerbaycan, Cezayir, Gürcistan, Libya, Lübnan, Pakistan, Tunus ve Ürdün’ün tatbikata dahil olmaları konusunda yürütülen çalışmalarda önemli ilerlemeler kaydedilmişti.

Akdeniz’e uluslararası kalkan
GÜNDEM
Akdeniz’e uluslararası kalkan
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