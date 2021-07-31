Dünya Pakistan Ulusal Meclisi Üyesi Shehbaz Shariften yangın felaketini yaşayan Türkiyeye destek mesajı Dualarımız Türk kardeşlerimizle
ASYA

Pakistan Ulusal Meclisi Üyesi Shehbaz Sharif'ten yangın felaketini yaşayan Türkiye'ye destek mesajı: Dualarımız Türk kardeşlerimizle

Türkiye'nin birçok bölgesinde devam eden orman yangınlarıyla mücadele sürerken, dost ülkelerden destek mesajları gelmeye devam ediyor. Son olarak Pakistan Ulusal Meclisi Üyesi Shehbaz Sharif, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türk vatandaşları için dua ettiklerini belirterek, "Yaşananlar çok üzücü. Türk kardeşlerimize dualarımızı ve en iyi dileklerimizi gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Pakistan Ulusal Meclisi Üyesi Shehbaz Shariften yangın felaketini yaşayan Türkiyeye destek mesajı: Dualarımız Türk kardeşlerimizle
Shehbaz Sharif

Türkiye son dört gündür orman yangınları ile mücadele ediyor. En ağır hasar ise Manavgat ve Marmaris'teki yangınlar oldu. Yaşanan felaketler için ekipler seferber olurken, Azerbaycan ve Ukray'na olmak üzere birçok ülkeden destek mesajları gelmeye devam ediyor.

"Orman yangınları görenleri üzdü"

Son olarak Pakistan Ulusal Meclisi Üyesi Shehbaz Sharif, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'de çıkan ve can kayıplarına, tarım arazilerinin ve hayvancılığın yok olmasına neden olan orman yangınları görenleri üzdü. İtfaiyeciler yangını söndürmekle meşgul. Türk kardeşlerimize dualarımızı ve en iyi dileklerimizi gönderiyoruz."

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Kardeş Türkiye'deki yangınlar bizi derinden üzdü
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Kardeş Türkiye'deki yangınlar bizi derinden üzdü

Aliyev: Kardeş Türkiye'deki yangınlar bizi derinden üzdü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin farklı şehirlerinde çıkan yangınlar nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mesaj göndermiş, "Kardeş Türkiye'deki yangınlar bizi derinden üzdü" diyerek, yaşanan can kayıplarından dolayı başsağlığı dilemişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Söz verdiğimiz gibi uçaklar yangınları söndürmek için Türkiye’de
DÜNYA
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Söz verdiğimiz gibi uçaklar yangınları söndürmek için Türkiye’de

Zelenski: Ukrayna bu zor zamanda dost Türkiye halkıyla birlikte duracak

Ukrayna Başbakanı Vladimir Zelenski ise Türkiye'ye yangın söndürme uçağı göndermiş, yaptığı açıklamada, "Dostum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a büyük yangınlar nedeniyle samimi taziyelerimi ilettim. Yangınla mücadele uçağımız, Türkiye'ye uçacak. Ukrayna halkı, bu zor zamanda dost Türkiye halkıyla birlikte duracak" demişti.

Azerbaycan ve Ukrayna'dan Türkiye'ye destek: Yangınlar için uçak filosu yola çıktı
DÜNYA
Azerbaycan ve Ukrayna'dan Türkiye'ye destek: Yangınlar için uçak filosu yola çıktı

Havadan çekilen görüntüler Manavgat yangınının boyutunu gözler önüne seriyor
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Manavgat'ın farklı noktalarında 28 Temmuz'da öğle saatlerinde çıkan orman yangınlarının kontrol altına alınması için çalışma yürütülüyor. Havanın kararmasıyla çalışmalara ara veren hava araçları, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden faaliyetlere başlıyor. Hava araçları, denizden ve yakındaki göletlerden su alarak alevlere müdahale ediyor.
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Günde defalarca alevlere su döken helikopter pilotları, o anları da cep telefonlarıyla kaydetti. Pilotların müdahale sırasında çektiği görüntülerde, yangının verdiği zararı ve alevlerin büyüklüğü gözler önüne seriliyor.
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Havadan çekilen görüntüler Manavgat yangınının boyutunu gözler önüne seriyor
Antalya'da yangın söndürme helikopteri pilotlarının müdahale sırasında çektiği görüntüler, yangının ne kadar geniş alana yayıldığını gösteriyor.

Adana’daki orman yangınları 4'üncü günde: Alevler kısmen kontrol altında
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Kentte, 4 gün önce Aladağ ilçesi Boztahta ve Pos mahalleleri, Kozan ilçesindeki 7 köy ve ardından Gökgöz Mahallesi, İmamoğlu ilçesi Otluk ve Cırıtlar mahalleleri ve Yüreğir ilçesi Belören Mahallesi’ndeki 20 ayrı nokta çıkan yangınlar, kontrol altına alındı.
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Yüreğir'deki yangın, dün söndürülürken, Kozan ilçesindeki yangın ise gece saatlerinde kontrol altına alındı.
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İmamoğlu ilçesinin Camili 2 köyüne kadar ilerleyen ve bölgenin tedbir amaçlı boşaltıldığı yangın ise sabaha karşı kontrol altına alındı.
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Ormanlık alanların yanı sıra alevler, anız tarlalarına da sıçrarken, bölgede soğutma çalışması yapılıyor.
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Aladağ ilçesi Pos mevkisinde 4 gündür devam eden yangına ise havadan ve karadan müdahaleler devam ediyor.
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Bu yangının da kısmen kontrol altına alındığı, rüzgarın etkisiyle büyümemesi halinde kısa sürede tamamen söndürülebileceği bildirildi.
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Adana’daki orman yangınları 4'üncü günde: Alevler kısmen kontrol altında
Adana'nın 4 ilçesindeki birçok noktada çıkan orman yangınları, kısmen kontrol altına alınırken, Aladağ'ın Pos mevkisindeki alevlere müdahale sürüyor.


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