Pakistan Ulusal Meclisi Üyesi Shehbaz Sharif'ten yangın felaketini yaşayan Türkiye'ye destek mesajı: Dualarımız Türk kardeşlerimizle

Türkiye son dört gündür orman yangınları ile mücadele ediyor. En ağır hasar ise Manavgat ve Marmaris'teki yangınlar oldu. Yaşanan felaketler için ekipler seferber olurken, Azerbaycan ve Ukray'na olmak üzere birçok ülkeden destek mesajları gelmeye devam ediyor.
"Orman yangınları görenleri üzdü"
Son olarak Pakistan Ulusal Meclisi Üyesi Shehbaz Sharif, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'de çıkan ve can kayıplarına, tarım arazilerinin ve hayvancılığın yok olmasına neden olan orman yangınları görenleri üzdü. İtfaiyeciler yangını söndürmekle meşgul. Türk kardeşlerimize dualarımızı ve en iyi dileklerimizi gönderiyoruz."
Türkiye’de çıkan, hayatların kaybedilmesine, yaralanmalara, canlıların ve tarım alanlarının yok olmasına neden olan yangınlar dolayısıyla üzüntünüzü paylaşıyoruz. Pakistan’dan Türk kardeşlerimize ve canla başla çalışan itfayecilere dualarımızı ve desteklerimizi gönderiyoruz. 🇵🇰🇹🇷 https://t.co/f7YM7FmGym
Türkiye’de çıkan, hayatların kaybedilmesine, yaralanmalara, canlıların ve tarım alanlarının yok olmasına neden olan yangınlar dolayısıyla üzüntünüzü paylaşıyoruz. Pakistan’dan Türk kardeşlerimize ve canla başla çalışan itfayecilere dualarımızı ve desteklerimizi gönderiyoruz. 🇵🇰🇹🇷 https://t.co/f7YM7FmGym— Shehbaz Sharif (القدس في العيون) (@CMShehbaz) July 30, 2021
Aliyev: Kardeş Türkiye'deki yangınlar bizi derinden üzdü
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin farklı şehirlerinde çıkan yangınlar nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mesaj göndermiş, "Kardeş Türkiye'deki yangınlar bizi derinden üzdü" diyerek, yaşanan can kayıplarından dolayı başsağlığı dilemişti.
Zelenski: Ukrayna bu zor zamanda dost Türkiye halkıyla birlikte duracak
Ukrayna Başbakanı Vladimir Zelenski ise Türkiye'ye yangın söndürme uçağı göndermiş, yaptığı açıklamada, "Dostum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a büyük yangınlar nedeniyle samimi taziyelerimi ilettim. Yangınla mücadele uçağımız, Türkiye'ye uçacak. Ukrayna halkı, bu zor zamanda dost Türkiye halkıyla birlikte duracak" demişti.