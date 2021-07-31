Pakistan Ulusal Meclisi Üyesi Shehbaz Sharif'ten yangın felaketini yaşayan Türkiye'ye destek mesajı: Dualarımız Türk kardeşlerimizle

Türkiye son dört gündür orman yangınları ile mücadele ediyor. En ağır hasar ise Manavgat ve Marmaris'teki yangınlar oldu. Yaşanan felaketler için ekipler seferber olurken, Azerbaycan ve Ukray'na olmak üzere birçok ülkeden destek mesajları gelmeye devam ediyor.

"Orman yangınları görenleri üzdü"

Son olarak Pakistan Ulusal Meclisi Üyesi Shehbaz Sharif, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'de çıkan ve can kayıplarına, tarım arazilerinin ve hayvancılığın yok olmasına neden olan orman yangınları görenleri üzdü. İtfaiyeciler yangını söndürmekle meşgul. Türk kardeşlerimize dualarımızı ve en iyi dileklerimizi gönderiyoruz."

Türkiye’de çıkan, hayatların kaybedilmesine, yaralanmalara, canlıların ve tarım alanlarının yok olmasına neden olan yangınlar dolayısıyla üzüntünüzü paylaşıyoruz. Pakistan’dan Türk kardeşlerimize ve canla başla çalışan itfayecilere dualarımızı ve desteklerimizi gönderiyoruz. 🇵🇰🇹🇷 https://t.co/f7YM7FmGym REKLAM July 30, 2021

GÜNDEM Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Kardeş Türkiye'deki yangınlar bizi derinden üzdü

Aliyev: Kardeş Türkiye'deki yangınlar bizi derinden üzdü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin farklı şehirlerinde çıkan yangınlar nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mesaj göndermiş, "Kardeş Türkiye'deki yangınlar bizi derinden üzdü" diyerek, yaşanan can kayıplarından dolayı başsağlığı dilemişti.

DÜNYA Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Söz verdiğimiz gibi uçaklar yangınları söndürmek için Türkiye’de

Zelenski: Ukrayna bu zor zamanda dost Türkiye halkıyla birlikte duracak

Ukrayna Başbakanı Vladimir Zelenski ise Türkiye'ye yangın söndürme uçağı göndermiş, yaptığı açıklamada, "Dostum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a büyük yangınlar nedeniyle samimi taziyelerimi ilettim. Yangınla mücadele uçağımız, Türkiye'ye uçacak. Ukrayna halkı, bu zor zamanda dost Türkiye halkıyla birlikte duracak" demişti.

DÜNYA Azerbaycan ve Ukrayna'dan Türkiye'ye destek: Yangınlar için uçak filosu yola çıktı

FOTOĞRAF 10 Manavgat'ın farklı noktalarında 28 Temmuz'da öğle saatlerinde çıkan orman yangınlarının kontrol altına alınması için çalışma yürütülüyor. Havanın kararmasıyla çalışmalara ara veren hava araçları, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden faaliyetlere başlıyor. Hava araçları, denizden ve yakındaki göletlerden su alarak alevlere müdahale ediyor. Günde defalarca alevlere su döken helikopter pilotları, o anları da cep telefonlarıyla kaydetti. Pilotların müdahale sırasında çektiği görüntülerde, yangının verdiği zararı ve alevlerin büyüklüğü gözler önüne seriliyor. Havadan çekilen görüntüler Manavgat yangınının boyutunu gözler önüne seriyor Antalya'da yangın söndürme helikopteri pilotlarının müdahale sırasında çektiği görüntüler, yangının ne kadar geniş alana yayıldığını gösteriyor. BiP'te paylaş

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