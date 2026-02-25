Pakistan'da kontrol noktasına intihar saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Pakistan'ın kuzeydoğusundaki Pencap eyaletine bağlı Bhakkar bölgesinde bulunan bir polis kontrol noktasına intihar saldırısı düzenlendi. Yetkililer, kontrol noktasına yaklaşan saldırganın üzerindeki patlayıcıları infilak ettirmesi sonucu 4 polisin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, güvenlik güçlerinin saldırının ardından bölgeyi kordon altına alarak çevrede geniş çaplı bir arama operasyonu başlattığı kaydedildi. Saldırıyı henüz üstlenen bir kişi veya grubun olmadığı aktarıldı.