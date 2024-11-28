Papa'nın İznik'e gerçekleştireceği ziyaretin arkasında, hem tarihsel hem de dini bir bağ bulunuyor. Papa, Hristiyanlığın önemli bir mekanı olan İznik’i, hem Hristiyanların geçmişini onurlandırmak hem de mezhepler arası diyalog ve birliği güçlendirmek için ziyaret edeceği belirtiliyor.

Ayrıca Papa'nın, İznik Konsili'nin izlerini taşıyan bu şehirde yapacağı ziyaret, dini hoşgörü ve barış mesajları vermek için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.