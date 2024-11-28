Papa Franciscus neden İznik'e gelecek: Tarihi ziyaretin sebebi ortaya çıktı 11 yıl sonra ilk olacak
15:0528/11/2024, Perşembe
G: 28/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Papa Francis'in 11 yıl aradan sonra Türkiye'ye gelecek.
Katoliklerin ruhani lideri olan Papa Francis, önümüzdeki yıl Hıristiyan Kilisesi'nin ilk konsilinin yıldönümü dolayısıyla Türkiye'nin İznik kentini ziyaret edecek. Papa Francis'in bu ziyareti 11 yıl aradan sonra Türkiye'ye gerçekleştirdiği ilk ziyaret olacak. Peki, Papa Francis neden Türkiye'ye gelecek? İznik Hristiyanlar için neden önemli? İznik Konsili neden önemli? İşte cevaplar...
Katoliklerin ruhani lideri ve
Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, 2025 yılında İznik Konsili'nin 1700. yıldönümü nedeniyle Türkiye'yi ziyaret edecek.
İtalyan basınında yer alan haberde, Papa'nın
"Kutsal Yıl boyunca, ilk büyük Ekümenik Konsil olan İznik Konsili'nin 1700. yıldönümünü kutlama fırsatına da sahip olacağız. Oraya gitmeyi planlıyorum"
ifadelerine yer verdi.
İznik Konsili neden önemli?
İznik Konsili, Hristiyanlık inançlarının şekillenmesinde büyük rol oynamıştır.
Bu konsil, Büyük Konstantin tarafından Arius'a karşı toplanmıştır. Dönemin papası I. Silvestre'dir.
Bu konsil, 20 veya 25. Temmuz. 325'de toplandı.
Papa'nın İznik'e yapacağı ziyaret de, bu tarihi mirası ve dini bağları vurgulamak adına önemli bir adım olarak dikkat çekiyor.
En son 2014 yılında Türkiye'ye gelmişti
Papa Franciscus, en son 2014'te Türkiye'yi ziyaret etmişti.
Türkiye'ye Papa Franciscus dışında, 2006'da Papa 16. Benediktus, 1979'da Papa 2. Ioannes Pavlus ve 1967'de Papa 6. Pavlus birer ziyaret gerçekleştirmişti.
Papa Franciscus Türkiye'ye geleceği tarihi açıkladı
2025 yılında İznik Konsili'nin 1700. yıldönümünde Türkiye'yi ziyaret edecek olan Franciscus'in 20-25 Temmuz'da gelmesi bekleniyor.
İznik Hristiyanlar için neden önemli?
Hıristiyanlıkta kiliseye bağlı tüm piskoposların katılımıyla düzenlenen, önemli dini konuların tartışılıp karara bağlandığı konsillerin ilki 325 yılında İznik'te düzenlenmişti.
Bu yüzden İznik Hristiyanlar için ayrı bir önem taşıyor.
Vatikan'dan daha önce yapılan açıklamaya göre, bu sene haziran ayında İstanbul'dan gelen Fener Rum Patrikhanesi heyetini kabul eden Papa Franciscus, bu gruptakilere de gelecek yıl Türkiye'yi ziyaret etmeyi 'tüm kalbiyle istediğini' söylemişti.
Mayıs ayının başında yaptığı bir konuşmada Fener Rum Patriği Bartholomeos da Papa'nın önce İstanbul daha sonra İznik'i ziyaret etmeyi planladığını belirtmişti.
Papa'nın İznik ziyaretinin nedeni ne?
Papa'nın İznik'e gerçekleştireceği ziyaretin arkasında, hem tarihsel hem de dini bir bağ bulunuyor. Papa, Hristiyanlığın önemli bir mekanı olan İznik’i, hem Hristiyanların geçmişini onurlandırmak hem de mezhepler arası diyalog ve birliği güçlendirmek için ziyaret edeceği belirtiliyor.
Ayrıca Papa'nın, İznik Konsili'nin izlerini taşıyan bu şehirde yapacağı ziyaret, dini hoşgörü ve barış mesajları vermek için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.
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