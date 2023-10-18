|
Dünya

Putin'den ABD'ye 'uçak gemisi' gözdağı: Hipersonik füzelerimizin menzilindesiniz sadece bir hatırlatma

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki uçak gemisini İsrail'e destek için Doğu Akdeniz'de konuşlandıran ABD'ye mesaj verdi. Çin'de konuşan Putin, "Bu bir tehdit değil, sadece bir hatırlatma. Karadeniz üzerinde kalıcı devriyeye başlayacak uçaklarımız Kinzhal sistemiyle donatılmış durumda. 1000 kilometreden fazla menzile sahip oldukları biliniyor." ifadelerini kullandı.

Hüseyin Berk
20:47 . 18/10/2023 الأربعاء
Yeni Şafak
Rusya Devlet Başkanı Putin, Doğu Akdeniz'de konuşlu ABD uçak gemilerinin Kinzhal füzelerinin menzilininde olduğunu hatırlattı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Doğu Akdeniz'de konuşlu ABD uçak gemilerinin Kinzhal füzelerinin menzilininde olduğunu hatırlattı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Silahlı gruplar daha sonra İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Yaşananlar sonrasında ABD, iki uçak gemisini 'İsrail'e destek ve diğer ülkelerin İsrail'e karşı olası saldırısını engellemek' bahanesiyle Doğu Akdeniz'de konuşlandırmıştı.

Bununla da yetinmeyen ABD ordusu, bölgeye 2 bin 'seçilmiş' askerini gönderme kararı almıştı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail ziyareti sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Çin'e bir ziyaret gerçekleştirdi.

Putin ABD'ye hatırlatma yaptı

Burada isim vermeden ABD'nin uçak gemilerini hedef alan Putin, "
Bunu tehdit olarak değil, bilgi olarak söylüyorum. Sadece bir hatırlatma"
ifadelerini kullandı.

ABD'yi vurabilecek konumdayız mesajı: 1000 kilometreden fazla menzile sahip

"Rus Hava Kuvvetleri benim emrimle birlikte Karadeniz üzerinde kalıcı olarak bir devriyeye başlayacak."
diyen Putin,
"MIG-31 savaş uçaklarımız Kinzhal sistemleriyle donatılmış durumda. 1000 kilometreden fazla menzile sahip oldukları biliniyor."
dedi.

Kinzhal Hipersonik Füzesi nedir?

Azami 2 bin kilometre menzili bulunduğu bilinen Kinzhal; 480 kilogram ağırlığında nükleer/konvansiyonel harp başlığına, azami 1.000 kilogram fırlatma ağırlığına ve 10 ila 20 metrelik dairesel sapma (CEP) değerine sahip.

İlk kez 2018 yılında devreye alındığı duyurulan Kinzhal füzesi, İskender taktik balistik füzesinin havadan fırlatılan versiyonu olarak biliniyor.

Geçtiğimiz aylarda Kaliningrad’a konuşlandırılan füze, ateşlenmesi durumunda Avrupa’daki neredeyse tüm NATO üyesi ülkelerin başkentlerini vurabilecek menzile ve kapasiteye sahip.

Rusya, yakın geçmişte Kinzhal füzelerini Suriye’ye de sevk ederek Doğu Akdeniz ülkelerine gözdağı vermişti.



#Vladimir Putin
#Rusya
#ABD
#Karadeniz
#İsrail
قبل٪ s
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Hemen kabul olan dua