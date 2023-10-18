Putin'den ABD'ye 'uçak gemisi' gözdağı: Hipersonik füzelerimizin menzilindesiniz sadece bir hatırlatma

Rusya Devlet Başkanı Putin, Doğu Akdeniz'de konuşlu ABD uçak gemilerinin Kinzhal füzelerinin menzilininde olduğunu hatırlattı.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Silahlı gruplar daha sonra İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Yaşananlar sonrasında ABD, iki uçak gemisini 'İsrail'e destek ve diğer ülkelerin İsrail'e karşı olası saldırısını engellemek' bahanesiyle Doğu Akdeniz'de konuşlandırmıştı.
Bununla da yetinmeyen ABD ordusu, bölgeye 2 bin 'seçilmiş' askerini gönderme kararı almıştı.
ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail ziyareti sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Çin'e bir ziyaret gerçekleştirdi.
Putin ABD'ye hatırlatma yaptı
ABD'yi vurabilecek konumdayız mesajı: 1000 kilometreden fazla menzile sahip
Kinzhal Hipersonik Füzesi nedir?
Azami 2 bin kilometre menzili bulunduğu bilinen Kinzhal; 480 kilogram ağırlığında nükleer/konvansiyonel harp başlığına, azami 1.000 kilogram fırlatma ağırlığına ve 10 ila 20 metrelik dairesel sapma (CEP) değerine sahip.
İlk kez 2018 yılında devreye alındığı duyurulan Kinzhal füzesi, İskender taktik balistik füzesinin havadan fırlatılan versiyonu olarak biliniyor.
Geçtiğimiz aylarda Kaliningrad’a konuşlandırılan füze, ateşlenmesi durumunda Avrupa’daki neredeyse tüm NATO üyesi ülkelerin başkentlerini vurabilecek menzile ve kapasiteye sahip.
Rusya, yakın geçmişte Kinzhal füzelerini Suriye’ye de sevk ederek Doğu Akdeniz ülkelerine gözdağı vermişti.