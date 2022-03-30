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Dünya Rusya Ukraynanın müzakere maddeleri arasında NATO üyeliğinden ve nükleer silahlardan vazgeçme önerileri yer alıyor
AVRUPA

Rusya: Ukrayna'nın müzakere maddeleri arasında NATO üyeliğinden ve nükleer silahlardan vazgeçme önerileri yer alıyor

Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy, Ukrayna’nın müzakerelerdeki önerileri arasında NATO’ya katılmaktan ve nükleer silah edinmekten vazgeçme maddelerinin yer aldığını açıkladı.

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Haber Merkezi İHA
Rusya: Ukraynanın müzakere maddeleri arasında NATO üyeliğinden ve nükleer silahlardan vazgeçme önerileri yer alıyor
Vladimir Medinskiy (solda)

Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri dün İstanbul’daki müzakerelerde karşılıklı olarak yazılı önerilerini sundu.

Rus müzakere heyetinin başkanı Vladimir Medinskiy, Ukrayna’nın kendilerine sunduğu önerilere ilişkin yaptığı açıklamada, “Dün, Kiev makamları Rusya ile bazı konuları müzakere etmeye hazır olduklarını açıkladı. Bize taslağa dökülmüş gelecekteki olası anlaşmanın maddelerini teslim ettiler. Maddelerde NATO’ya katılmaktan vazgeçmek, nükleer ve diğer kitlesel silahlardan vazgeçilmesi yer alıyor. Ukrayna’nın tekliflerinde ayrıca yabancı askeri üslerin ve birliklerin konuşlandırılmasının da reddedilmesinin yanı sıra Rusya da dahil olmak üzere garantör devletlerin onayıyla askeri tatbikatların yapılması gibi koşullar içeriyor" dedi.

Rusya’nın Kiev’in Donbass’a saldırma hazırlığında olduğuna ilişkin kesin kanıtlar edindiğini ifade eden Medinskiy, “Rusya Federasyonu, özel operasyonlar başlatmak zorunda kaldı” diye konuştu. Rusya’nın Donbass bölgesi ve Kırım ile ilgili taleplerine de değinen Medinskiy, “Rusya Federasyonu’nun Kırım ve Donbass ile ilgili duruşu değişmedi. Ukrayna’nın tüm talepleri yerine getirmesi halinde NATO tehdidi ortadan kalkacaktır” şeklinde konuştu.

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