Sel felaketinde korkunç bilanço: Afganistan'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), konuyla ilgili X sosyal medya platformundaki hesabından açıklamada bulundu.
Açıklamada, WFP'nin selzedelere yardım dağıttığı belirtildi.
ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI
Bu sabah saatlerinden itibaren yağışların şiddetlendiği Bağlan Vilayet Sözcüsü Molla İlim Mucidi, TOLO News'a yaptığı açıklamada, son 1-2 gündür yaşanan seller nedeniyle 130 kişinin yaşamını yitirdiğini, 100 kişinin yaralandığını kaydetti.
KAYIP SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR
Yetkililer, selden etkilenen bölgelere yönelik acil yardım çalışmalarının başlatıldığını duyurmuştu.
Afganistan'da kış aylarında yağan karın havaların ısınmasıyla erimesi, şiddetli yağışlar ve altyapının yetersiz olması sonucu meydana gelen seller can ve mal kayıplarının artmasına neden oluyor. Ülkede her yıl yüzlerce kişi bu nedenle hayatını kaybediyor.