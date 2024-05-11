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Dünya

Sel felaketinde korkunç bilanço: Afganistan'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor

Afganistan'ın Bağlan vilayetinde meydana gelen seller sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 300'ü aştı.

19:00 - 11/05/2024 Cumartesi
AA
Afganistan'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 300'ü geçti.
Afganistan'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 300'ü geçti.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), konuyla ilgili X sosyal medya platformundaki hesabından açıklamada bulundu.

Buna göre, son haftalarda Bağlan vilayetinde meydana gelen şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 1000 evin ise yıkıldığı kaydedildi.

Açıklamada, WFP'nin selzedelere yardım dağıttığı belirtildi.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI

Öte yandan, Afganistan Meteoroloji Kurumu, Badahşan, Tahar, Bağlan, Pençşir, Lağman, Kunar, Nuristan ve Nangerhar vilayetleri için şiddetli yağış uyarısında bulundu.

Bu sabah saatlerinden itibaren yağışların şiddetlendiği Bağlan Vilayet Sözcüsü Molla İlim Mucidi, TOLO News'a yaptığı açıklamada, son 1-2 gündür yaşanan seller nedeniyle 130 kişinin yaşamını yitirdiğini, 100 kişinin yaralandığını kaydetti.

KAYIP SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Afganistan'da Bağlan, Gor, Badahşan ve Herat vilayetleri başta olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde şiddetli seller yaşanırken, kayıp sayısının artmasından endişe ediliyor.

Yetkililer, selden etkilenen bölgelere yönelik acil yardım çalışmalarının başlatıldığını duyurmuştu.

Afganistan'da kış aylarında yağan karın havaların ısınmasıyla erimesi, şiddetli yağışlar ve altyapının yetersiz olması sonucu meydana gelen seller can ve mal kayıplarının artmasına neden oluyor. Ülkede her yıl yüzlerce kişi bu nedenle hayatını kaybediyor.


#Afganistan
#Bağlan
#Sel
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