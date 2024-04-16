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Dünya

Afganistan'da sel faciası: 50 ölü 36 yaralı

Afganistan'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel sonucu 50 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.

14:33 - 16/04/2024 Salı
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Afganistan'da sel faciası
Afganistan'da sel faciası

Afganistan'ın 34 vilayetinin 20'sinde geçtiğimiz haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, seli beraberinde getirdi.

Afganistan Ulusal Afet Kurumu Sözcüsü Janan Saeq yaptığı açıklamada, Parwan, Uruzgan ve Panjshir'in de aralarında bulunduğu birçok vilayette şiddetli yağış ve sel nedeniyle 50 kişinin hayatını kaybettiğini, 36 kişinin de yaralandığını belirtti. Sözcü Saeq, sel nedeniyle 600'den fazla evde, bin 950 dönüm tarım arazisinde ve 75 kilometrelik yolda hasar meydana geldiğini, 200'den fazla büyükbaş hayvanın da telef olduğunu aktardı.

Saeq ayrıca yardım kuruluşlarının desteğiyle selden etkilenen 22 bin 851 aileye yardım sağladığını, etkilenen bölgelere yardım ulaştırılması sürecinin devam ettiğini kaydetti.



#sel
#felaket
#Afganistan
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