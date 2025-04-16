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Sırbistan'da yeni başbakan Macut göreve başladı: İlk mesajı 'Kosova' oldu

Sırbistan'da yeni başbakan Macut göreve başladı: İlk mesajı 'Kosova' oldu

19:0216/04/2025, Çarşamba
G: 16/04/2025, Çarşamba
AA
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Sırbistan'da akademisyen Djuro Macut liderliğinde yeni hükümet kuruldu.
Sırbistan'da akademisyen Djuro Macut liderliğinde yeni hükümet kuruldu.

Sırbistan'da, akademisyen Prof. Dr. Djuro Macut'un başbakanlık görevini üstlendiği yeni hükümet, Meclis'ten güvenoyu aldı. Macut, Meclis’te yaptığı açıklamada, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) üyeliği yolunda kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğini belirtti. Kosova konusuna da değinen Macut, bu meselede açık ve baskıdan uzak bir diyalog sürdüreceklerini vurguladı.

Sırbistan Meclisi, ülkede Kasım 2024'te yaşanan ölümlü kazanın ardından düşen hükümetin yerine gelecek yeni kabineyi görüşmek üzere toplandı.

Mecliste 153 milletvekili, Macut liderliğindeki yeni hükümet için güvenoyu verdi. Muhalefetten 46 milletvekili ise karşıt oy kullandı

8 yeni isim dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in hükümeti kurmakla görevlendirdiği akademisyen Macut, 30 bakandan oluşan yeni kabine üyelerini tanıtırken, 8 yeni isim dikkati çekti.

Macut, Mecliste yaptığı konuşmada, Sırbistan'ın Avrupa Birliği (AB) üyeliği yolunda emin adımlarla ilerlemeyi sürdüreceğini ifade ederek, Kosova meselesinde açık ve baskısız bir diyalog yürüteceklerini söyledi.

Sırbistan'ın Novi Sad kentindeki ölümlü kazanın ardından süren öğrenci gösterilerine işaret eden Macut,
"Herkesi diyaloğa davet ediyorum. Sırbistan bölünmelerden yoruldu. Benim görevim memnuniyetsizlikleri görüşmek olacak."
dedi.

Novi Sad'daki kaza sonrası Sırbistan'da neler oldu?

Novi Sad'daki tren istasyonunda 1 Kasım 2024'te beton sundurmanın çökmesi nedeniyle 16 kişi ölmüş, kazanın ardından hükümete tepki gösteren öğrenciler, ülke genelinde "Dur Sırbistan" sloganıyla gösterilere başlamıştı.

Binlerce üniversite, yüksekokul ve lise öğrencisi, başta Belgrad olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde hükümet karşıtı büyük gösteriler düzenlemişti.

Öğrenciler, tren istasyonundaki ölümlü kazada sorumluluğu bulunanların cezalandırılmasını, ihmal şüphesi bulunulan istasyonun yapım ve onarım çalışmalarına ilişkin tüm belgelerin yayımlanmasını, önceki gösterilerde gözaltına alınan öğrenci ve akademisyenlerin serbest bırakılmasını talep etmişti.

Cumhurbaşkanı Vucic, öğrencilerin taleplerinin yerine getirildiğini kaydetmişti. Öğrenciler, taleplerinin "tam anlamıyla" yerine getirilmediğini savunarak, ülke genelinde gösteriler düzenlemeye devam ediyor.



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