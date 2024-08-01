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Dünya

Siyonist barbarlık mutlaka son bulacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hamas lideri İsmail Heniyye suikastını şiddetle kınayarak, "Siyonist barbarlık bugüne kadar olduğu gibi emellerine yine ulaşamayacaktır” dedi. Suikastı 'Filistinlileri sindirmeye yönelik bir alçaklık' olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in estirdiği terörün 'İnsanlığın ittifakıyla' mutlaka son bulacağını kaydetti. Heniyye’nin eşi ve çocuklarıyla telefonda görüşen Erdoğan, duyduğu derin üzüntüyü ifade etti.

Nur Banu Aras ve
04:00 - 1/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 03:03 - 1/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Nisan 2024’te İsmail Heniyye ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya gelmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Nisan 2024’te İsmail Heniyye ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya gelmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Siyonist barbarlık bugüne kadar olduğu gibi emellerine yine ulaşamayacak” dedi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu suikast; Filistin Davasını, Gazze'nin şanlı direnişini ve Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesini akamete uğratmaya, Filistinlilerin moralini bozmaya, onları sindirmeye yönelik bir alçaklıktır” ifadelerini paylaştı.

İSRAİL TERÖRÜ SON BULACAK

Erdoğan, açıklamasına şöyle devam etti: “Daha önce Şeyh Ahmed Yasin'e, Abdülaziz El Rantisi'ye ve daha pek çok Gazzeli siyasi isme yapılan menfur saldırıların amacı ne ise İsmail Heniyye kardeşime yönelik düzenlenen suikastın amacı da odur; ancak siyonist barbarlık bugüne kadar olduğu gibi emellerine yine ulaşamayacaktır. İslam dünyasının daha güçlü duruşu ve insanlığın ittifakıyla inşallah Gazze'deki zulüm ve soykırım başta olmak üzere İsrail'in coğrafyamızda estirdiği terör mutlaka son bulacak, bölgemiz ve dünyamız huzura kavuşacaktır.”

ÖZGÜR FİLİSTİN İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Bunun için Türkiye olarak bütün yolları denemeye, bütün kapıları zorlamaya ve Filistinli kardeşlerimizi tüm imkanlarımızla, tüm gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, özgür, egemen ve bağımsız Filistin Devleti'nin tesisi için çalışmayı sürdüreceğiz. Menfur saldırı sonucu şehit olan kardeşim İsmail Heniyye'ye Allah'tan rahmet; ailesine sabır, Gazzeli ve Filistinli kardeşlerimiz ile İslam alemine başsağlığı diliyorum. Rabb'im cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin.”

Ailesiyle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Heniyye’nin eşi ve çocukları ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Erdoğan, Heniyye’nin hain bir suikast sonucu şehadetinden dolayı duyduğu derin üzüntüyü ifade etti.

Mali ile iş birliği telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mali Devlet Başkanı Assimi Goita ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Mali ikili ilişkileri, terörle mücadelede iş birliği, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede; Türkiye’nin Mali ile sağlık, enerji, tarım, sanayi, teknoloji, eğitim ve ticaret başta olmak üzere her alanda iş birliğini ilerletme kararlığında olduğunu belirtti. Erdoğan; Türkiye’nin Mali’ye terörle mücadele ve komşularıyla ilişkilerinde barış ve istikrarın korunması amacıyla destek vermeye devam edeceğini, FETÖ’nün Mali’deki faaliyetlerine son verilmesi ve örgüt üyelerinin Türkiye’ye iadesi konusunda adımlar atmasının beklendiğini de ifade etti.

Vahim sonuçlar doğuracak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: İsmail Heniyye'nin hunhar suikast neticesinde şehit olması Orta Doğu'yu saran kaosu çok daha derinleştirecektir. İsrail'in Gazze'ye ve nihai aşamada Lübnan'a yönelik saldırılarına eş zamanlı olarak İsmail Heniyye'nin katledilmesi hiç şüphesiz vahim sonuçlar doğuracaktır. Mezkur suikastın İsrail Başbakanı'nın ABD ziyareti sonrasında, üstelik Tahran'da gerçekleşmesi tesadüfi olmasa gerektir.

SAVAŞ HALİ TEDAVÜLDE

Suikastın çok boyutlu yansımaları ve operasyonel yankıları kaçınılmazdır. Kartlar açık oynanmaktadır. Orta Doğu’daki çatışma alanlarının kademeler halinde genişlemesi toplu ve yaygın bir savaşın adeta işaret fişeği mahiyetindedir. Tehlike çok ciddidir.

İnsanlık intifadaya başlamalı

Heniyye suikastıyla ilgili siyasi parti liderleri de açıklama yaptı.

* CHP Genel Başkanı Özgür Özel:
Hamas liderinin öldürülmesi de bir şiddet olayıdır, bir cinayettir. Biz onu da tasvip etmiyoruz.
* İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu:
Yaşanmakta olan tırmanmanın yeni coğrafyalara sıçramadan soğukkanlı bir yaklaşımla yatışması için elden gelen her imkânın değerlendirilmesinin gerektiğine inanıyoruz.

İSLAM ÜMMETİNİN ONUR SİMGESİ

* Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu:
Ailesini bu uğurda kaybetmesine rağmen duruşundan ve cesaretinden hiçbir şey eksilmeyen Heniyye'nin mücadelesine şahidiz.
* BBP Genel Başkanı Mustafa Destici
: Öncelikle başka bir ülke topraklarına tecavüz edilerek yapılan bu kahpe saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Artık, sadece Filistin halkı değil, bütün İslam alemi, hatta barıştan yana olan tüm insanlık intifadaya başlamalıdır.

DEM’DEN TEPKİ YOK

HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de sosyal medyadan mesajlarını paylaştı. DEM Parti’den Heniyye suikastıyla ilgili bir paylaşım yapılmazken İsrail'in Beyrut'a saldırısı için kınama mesajı yayınlandı.

Direnişin yiğit evladı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
: Tahran'da gerçekleştirilen alçak suikast sonucu şehadete kavuşan Filistin direnişinin yiğit evladı İsmail Heniyye'ye Cenab-ı Hak'tan rahmet, tüm Filistin halkına ve Filistin'in özgürlük mücadelesine gönül vermiş insanlara sabır ve başsağlığı diliyorum. Filistin davasına ailesiyle, canıyla, kanıyla adadığı ömrüne, sarsılmaz inancına ve cihadına şahidiz.

Ateşkes çabasına şahidiz

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri de Heniyye suikastına sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

* Dışişleri Bakanı Hakan Fidan:
Yaşamını Filistin davasına, Filistin’e barış ve huzur gelmesine adamıştı. Ateşkes sağlanması için son dönemde harcadığı çabanın şahidiyiz. İsmail Haniye, şanlı Filistin direnişinin sembolü haline dönüşmüş bir şahsiyetti. Aziz hatırası, Filistin halkının haklı davasında yaşayacaktır.
* Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
: Ömrünü bağımsız Filistin'e adayan İsmail Heniyye, davası için verdiği mücadeleyle daima hatırlanacak ve hayırla yad edilecektir.
* Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş:
İnancım o dur ki zafer er ya da geç mazlumun ve haklının olacaktır.
* Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan:
İnsanlığın vicdanını karartan Netanyahu ve soykırımcı çetesi cezalarını elbet çekecek. Adalet mutlaka tecelli edecektir.

TARİHE GEÇTİ

* Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum:
Biz şehit Heniyye'nin kendi topraklarını, özgürlüğünü ve davasını canı pahasına nasıl savunduğuna şahidiz.
* İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya:
Filistin davası bu tür hain suikastlarla bitirilemeyecek kadar kutsal bir davadır ve güçlenerek devam edecektir.
* Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:
Vakur duruşuyla Gazze halkının onurlu mücadelesinin temsilcisi olarak tarihe geçti.
* Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak:
İsrail'in bu insanlık dışı, haince saldırısını lanetliyor, kardeş Filistin halkına başsağlığı diliyorum.
* Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin:
İnanıyorum ki rahmetli Heniyye’nin adanmışlığı emperyal sömürü düzeni ile mücadelede gelecek nesillere ilham olacaktır.
* Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu:
Lanet olsun! Bu davanın sahibi Hak’tır. Hak olan davada zafer muhakkaktır.
* Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar:
İsrail’in, Heniyye’yi alçakça bir suikastla katletmesi kabul edilemez bir saldırganlık örneğidir.

MAZLUMLARIN SESİ OLDU

* Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır:
1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, özgür, egemen ve bağımsız Filistin Devleti tanınacak.
* Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı:
İşgalin sona ermesi için yüreklerindeki iman gücüyle mücadele veren Filistinli kardeşlerimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz.
* Ticaret Bakanı Ömer Bolat:
Onun mücadele dolu hayatı, mazlumların sesi olarak tarihe geçmiştir. Rabbim, bizleri zulme karşı direnenlerden eylesin.
* Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:
Filistin’in haklı davasını sonuna kadar savunacağız.

Bölgesel savaşın tetiği çekildi

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da öldürülmesine Türkiye’den tepki yağdı. Açıklamalarda, İsrail’in savaşı bölgeye yayma hedefine dikkat çekildi.

Suikasta ilişkin ilk açıklamayı yapan Dışişleri Bakanlığı, alçak suikastı lanetlediklerini belirtti.

HEDEFLERİ SAVAŞI BÖLGEYE YAYMAK

Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Bu saldırı, aynı zamanda Gazze’deki savaşı bölgesel boyuta yayma hedefi taşımaktadır. Uluslararası toplum İsrail'i durdurmak için harekete geçmediği takdirde, bölgemiz çok daha büyük çatışmalarla karşı karşıya kalacaktır.”

KİRLİ PLAN HAYATA GEÇİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Saldırı, Gazze'de ateşkes ve barış yapmak yerine farklı ve kirli bir planın hayata geçirildiğini gösteriyor. İsrail yönetiminin Gazze'de işlediği soykırım ve insanlık suçlarından sonra savaşı bölgeye yayma girişimleri ile karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

NESİLLERE ÖRNEK OLDU

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “İnandığı gibi yaşadı, yaşadığı gibi öldü. Filistin davasına adadığı ömür, verdiği mücadele nesillere örnek oldu” açıklaması yaptı.

Cevdet Yılmaz
Numan Kurtulmuş
Ömer Çelik

BARIŞI TEHDİT EDİYOR

Basın açıklaması yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de İsrail'in bölge barışını tehdit ettiğini söyledi. Çelik, “İsrail bu suikast ile beraber bir bölge savaşını istediğinin ilk tetiğini çekmiştir. İsrail hükümeti bölgedeki tüm ülkelerin milli güvenliğini tehdit etmektedir. Bugün artık yeni bir zemine geçilmiştir. Resmen İsrail hükümeti bu eylemi yaparak bir bölge savaşı çıkarmak istediği konusunda irade beyanında bulunmuştur” dedi. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, “Kardeş Filistin halkının haklı davası er ya da geç bu katilleri yenecektir” değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, “Netanyahu hükümeti, er ya da geç hesap verecektir” dedi. TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel ise “Lanetliyoruz” vurgusu yaptı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise “Suikastı şiddetle kınıyorum” paylaşımı yaptı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaparken AK Parti Grubu Haniye’yi alkışlarla karşılamıştı

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin töreni için gittiği Tahran'da Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye suikast sonrası şehit düştü. Siyonist İsrail, alçak saldırıyı üstlenirken Hamas, Haniye'nin ikamet ettiği konutta İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında şehit düştüğünü doğruladı. İsmail Haniye'nin şehadetinin ardından TBMM'yi ziyaret ettiği görüntüler sosyal medyada yeniden gündeme geldi. O dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Ocak 2012’de AK Parti Grup Toplantısı’nda konuşurken Haniye salona girerek sürpriz yapmıştı. İsmail Haniye, AK Parti Grubu tarafından alkışlarla karşılanırken, Erdoğan’ın davetiyle kürsüye çıkmıştı.


#İsmail Haniye
#Recep Tayyip Erdoğan
#Devlet Bahçeli
#Ortadoğu
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