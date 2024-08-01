Siyonist barbarlık mutlaka son bulacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Siyonist barbarlık bugüne kadar olduğu gibi emellerine yine ulaşamayacak” dedi.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu suikast; Filistin Davasını, Gazze'nin şanlı direnişini ve Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesini akamete uğratmaya, Filistinlilerin moralini bozmaya, onları sindirmeye yönelik bir alçaklıktır” ifadelerini paylaştı.
İSRAİL TERÖRÜ SON BULACAK
Erdoğan, açıklamasına şöyle devam etti: “Daha önce Şeyh Ahmed Yasin'e, Abdülaziz El Rantisi'ye ve daha pek çok Gazzeli siyasi isme yapılan menfur saldırıların amacı ne ise İsmail Heniyye kardeşime yönelik düzenlenen suikastın amacı da odur; ancak siyonist barbarlık bugüne kadar olduğu gibi emellerine yine ulaşamayacaktır. İslam dünyasının daha güçlü duruşu ve insanlığın ittifakıyla inşallah Gazze'deki zulüm ve soykırım başta olmak üzere İsrail'in coğrafyamızda estirdiği terör mutlaka son bulacak, bölgemiz ve dünyamız huzura kavuşacaktır.”
ÖZGÜR FİLİSTİN İÇİN ÇALIŞACAĞIZ
Bunun için Türkiye olarak bütün yolları denemeye, bütün kapıları zorlamaya ve Filistinli kardeşlerimizi tüm imkanlarımızla, tüm gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, özgür, egemen ve bağımsız Filistin Devleti'nin tesisi için çalışmayı sürdüreceğiz. Menfur saldırı sonucu şehit olan kardeşim İsmail Heniyye'ye Allah'tan rahmet; ailesine sabır, Gazzeli ve Filistinli kardeşlerimiz ile İslam alemine başsağlığı diliyorum. Rabb'im cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin.”
Ailesiyle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Heniyye’nin eşi ve çocukları ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Erdoğan, Heniyye’nin hain bir suikast sonucu şehadetinden dolayı duyduğu derin üzüntüyü ifade etti.
Mali ile iş birliği telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mali Devlet Başkanı Assimi Goita ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Mali ikili ilişkileri, terörle mücadelede iş birliği, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede; Türkiye’nin Mali ile sağlık, enerji, tarım, sanayi, teknoloji, eğitim ve ticaret başta olmak üzere her alanda iş birliğini ilerletme kararlığında olduğunu belirtti. Erdoğan; Türkiye’nin Mali’ye terörle mücadele ve komşularıyla ilişkilerinde barış ve istikrarın korunması amacıyla destek vermeye devam edeceğini, FETÖ’nün Mali’deki faaliyetlerine son verilmesi ve örgüt üyelerinin Türkiye’ye iadesi konusunda adımlar atmasının beklendiğini de ifade etti.
Vahim sonuçlar doğuracak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: İsmail Heniyye'nin hunhar suikast neticesinde şehit olması Orta Doğu'yu saran kaosu çok daha derinleştirecektir. İsrail'in Gazze'ye ve nihai aşamada Lübnan'a yönelik saldırılarına eş zamanlı olarak İsmail Heniyye'nin katledilmesi hiç şüphesiz vahim sonuçlar doğuracaktır. Mezkur suikastın İsrail Başbakanı'nın ABD ziyareti sonrasında, üstelik Tahran'da gerçekleşmesi tesadüfi olmasa gerektir.
SAVAŞ HALİ TEDAVÜLDE
Suikastın çok boyutlu yansımaları ve operasyonel yankıları kaçınılmazdır. Kartlar açık oynanmaktadır. Orta Doğu’daki çatışma alanlarının kademeler halinde genişlemesi toplu ve yaygın bir savaşın adeta işaret fişeği mahiyetindedir. Tehlike çok ciddidir.
İnsanlık intifadaya başlamalı
Heniyye suikastıyla ilgili siyasi parti liderleri de açıklama yaptı.
İSLAM ÜMMETİNİN ONUR SİMGESİ
DEM’DEN TEPKİ YOK
HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de sosyal medyadan mesajlarını paylaştı. DEM Parti’den Heniyye suikastıyla ilgili bir paylaşım yapılmazken İsrail'in Beyrut'a saldırısı için kınama mesajı yayınlandı.
Direnişin yiğit evladı
Ateşkes çabasına şahidiz
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri de Heniyye suikastına sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.
TARİHE GEÇTİ
MAZLUMLARIN SESİ OLDU
Bölgesel savaşın tetiği çekildi
Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da öldürülmesine Türkiye’den tepki yağdı. Açıklamalarda, İsrail’in savaşı bölgeye yayma hedefine dikkat çekildi.
Suikasta ilişkin ilk açıklamayı yapan Dışişleri Bakanlığı, alçak suikastı lanetlediklerini belirtti.
HEDEFLERİ SAVAŞI BÖLGEYE YAYMAK
Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Bu saldırı, aynı zamanda Gazze’deki savaşı bölgesel boyuta yayma hedefi taşımaktadır. Uluslararası toplum İsrail'i durdurmak için harekete geçmediği takdirde, bölgemiz çok daha büyük çatışmalarla karşı karşıya kalacaktır.”
KİRLİ PLAN HAYATA GEÇİRİLDİ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Saldırı, Gazze'de ateşkes ve barış yapmak yerine farklı ve kirli bir planın hayata geçirildiğini gösteriyor. İsrail yönetiminin Gazze'de işlediği soykırım ve insanlık suçlarından sonra savaşı bölgeye yayma girişimleri ile karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.
NESİLLERE ÖRNEK OLDU
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “İnandığı gibi yaşadı, yaşadığı gibi öldü. Filistin davasına adadığı ömür, verdiği mücadele nesillere örnek oldu” açıklaması yaptı.
BARIŞI TEHDİT EDİYOR
Basın açıklaması yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de İsrail'in bölge barışını tehdit ettiğini söyledi. Çelik, “İsrail bu suikast ile beraber bir bölge savaşını istediğinin ilk tetiğini çekmiştir. İsrail hükümeti bölgedeki tüm ülkelerin milli güvenliğini tehdit etmektedir. Bugün artık yeni bir zemine geçilmiştir. Resmen İsrail hükümeti bu eylemi yaparak bir bölge savaşı çıkarmak istediği konusunda irade beyanında bulunmuştur” dedi. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, “Kardeş Filistin halkının haklı davası er ya da geç bu katilleri yenecektir” değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, “Netanyahu hükümeti, er ya da geç hesap verecektir” dedi. TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel ise “Lanetliyoruz” vurgusu yaptı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise “Suikastı şiddetle kınıyorum” paylaşımı yaptı.