Soğuk algınlığı ilacı savaşları

Çin’de 3 yıldır devam eden “Sıfır Kovid” politikasının terkedilmesinin ardından salgında adeta bir tsunami yaşanıyor. Ülkede soğuk algınlığı ilaçlarına talep artarken stoklarda da sıkıntının yaşandığı haberleri geliyor. Yoğun talep aynı zamanda ilaç fiyatlarının da yükselmesine sebep oldu. Bloomberg’in haberine göre Çin’e komşu ülkelerde yaşayan Çin vatandaşlarının, ikamet ettikleri yerlerde sağlık kurumlarından soğuk algınlığı ilaçlarını yüklü miktarlarda satın alıp, ana vatanlarındaki ailelerine gönderdikleri ortaya çıktı. Başta Güney Kore olmak üzere komşu ülkeler gelişmeler üzerine sınır kontrollerini artırdı ve yaptırım kararları açıkladı. Güney Kore’de sağlık bakanlığı geçen çarşamba günü yayınladığı bir talimatla, bir hastaya yoğun miktarda soğuk algınlığı ilacı satılmasına sınırlama getirdi ve talimata uymayanların cezalandırılacağı uyarısında bulundu. Seul yönetimi, sınırlarda da ilaç kontrollerini artırdı. Yine Tayvan’da da bazı eczanelerde ilaç kıtlığı yaşandığı, Çin kontrolündeki Hong Kong’ta da benzer manzaraların görüldüğü kaydedildi. Ibuprofen, paracetamol ve Paxlovid gibi soğuk algınlığı ilaçları için Çin şehirlerindeki eczanelerde halkın saatlerce kuyrukta beklediği kaydediliyor. Pekin yönetimi Kovid-19 salgınına yönelik vaka ve ölüm sayısını açıklamaması da tepkileri çekmeye devam ediyor. Bazı ülkeler Çin’den gelen yolculara zorunlu test uygulamasını hayata geçirmiş durumda. Öte yandan Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen, Çin ordusunun ada çevresindeki tatbikatlarını eleştirirken, Pekin yönetimine salgına karşı yardım teklifinde bulundu.

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