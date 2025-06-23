Tel Aviv’de deprem olmuş gibi

ABD'nin İran'daki nükleer tesislere saldırısının ardından İran, İsrail'e misillemede bulunarak füze fırlattı. Yaklaşık 40 füzeyle düzenlenen misilleme saldırısında bir kez daha işgalci gücün Demir Kubbe sistemi önleme konusunda yetersiz kalırken, İsrail'de birçok nokta isabet aldı. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, doğrudan ve şarapnel parçası isabeti nedeniyle 10 ihbar aldıklarını açıkladı. İran'ın İsrail'in merkezine ve kuzeyine yönelik başlattığı saldırı sebebiyle ülke genelindeki alarmların devreye girmesinin ardından fırlatılan yaklaşık 40 füzeden bir kısmının engellenemediği ve bazı noktalara isabet ettiği belirtildi. Kızıl Davut Yıldızı, Hayfa kentindeki isabetin ardından bölgede ağır hasar oluştuğunu, ilk belirlemelere göre en az 11 kişinin yaralandığını ve isabet alan bölgelerdeki çalışmaların devam ettiğini duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) tarafından yapılan açıklamada ise "Gerçek Vaat 3 Operasyonu’nun yirminci dalgası, katı ve sıvı yakıtlı toplam 40 füzenin fırlatılmasıyla başladı" denildi. Açıklamada, çoklu savaş başlığına sahip Hayber Şiken balistik füzelerinin ilk kez kullanıldığı bilgisi verildi. DMO açıklamasında, saldırıda hedef alınan yerlerin "Ben Gurion Havalimanı, Bir biyolojik araştırma merkezi ve bir komuta merkezi" olduğu aktarıldı.

BİNLERCE EV KULLANILMAZ HALDE

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, füzelerden bazılarının açık alana düştüğünü, Hayfa'nın yanı sıra ülkenin orta kesimindeki Shephelah ve Tel Aviv çevresinde Dan Gush'da da hasar oluştuğunu bildirdi. Tel Aviv'den gelen görüntülerde şehrin saldırı sonrası enkaza dönüştüğü görüldü. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, sığınaklardan çıkılabileceği ve arama kurtarma ekiplerinin isabet alan noktalarda ülke genelinde faaliyet gösterdiği aktarıldı. Öte yandan İran’ın, işgalci gücü hedef alan misilleme saldırılarının ardından İsrail’de 32 binden fazla kişi mal varlıklarında meydana gelen zarar nedeniyle devlete tazminat başvurusunda bulundu. İsrail merkezli Kanal 7 televizyonunun haberine göre, hükümete bağlı Tazminat Fonu, merkezlerine savaşın başlangıcından bu yana toplam 32 bin 717 başvuru ulaştığını aktardı. Söz konusu başvurulardan 26 bin 523’ü bina hasarları, 2 bin 902’si araç hasarları ve 3 bin 268’inin ise ekipman zararları nedeniyle yapıldığı kaydedildi. Haberde ayrıca, İran’ın fırlattığı füzeler nedeniyle evleri ciddi şekilde hasar gören 10 bin 630 kişinin evlerinden tahliye edildiği belirtildi. Tel Aviv sakini İsrailliler, İran'dan atılan füze nedeniyle hayatlarının değiştiğini belirtiyor. İran'dan atılan füzelerin kentin sembolik bölgelerini vurduğunu belirten istilacı İsrailliler, "Buradaki insanlar şok içinde. Bir yandan bu resimlerin aynısını Beyrut, Gazze ve diğer yerlerde gördüler. Dünyanın her yerinde bomba düştüğünde, her ev aynı görünüyor" değerlendirmesini yaptı.

İSRAİL 10 KENTE SALDIRDI

Terör devleti İsrail ise dün akşama kadar İran'daki 10 kente saldırdı. İsrail, ülkenin doğusundan batısına; Tebriz, Ahvaz, Kum, Şahrud, İsfahan, Kirmanşah, Buşehr, Kazvin, Semnan ve Yezd şehirlerine saldırı düzenledi. Diğer taraftan İsrail ordusu, İran'da ilk kez 2 bin 200 kilometre uzaklıktaki Yezd kentinde bir hedefe hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü. Yezd'de 9, Zencan'da ise 3 askerin öldüğü bildirildi. İsrail, Şahrud'da da füze üretim tesisi vurduğunu iddia etti. Gece saatlerinde de İran'ın farklı şehirlerinde patlama sesi duyuldu.







