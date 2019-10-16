Terör estirdiler

Barış Pınarı Harekatı’nı protesto eden PKK’lılar Almanya, Fransa başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde Türklere ait ev, iş yeri ve dernekleri hedef aldı.

Almanya’daki Göçmenler İçin Alternatif Parti Başkanı Fatih Zingal, “Almanya genelinde PKK/YPG yandaşları birçok şehirde izinsiz protestolar yaptı ve resmen Türk vatandaşlara ve derneklerine saldırdır” dedi. Bu arada önceki akşam Almanya’nın Herne kentinde terör örgütü PKK/PYD yandaşları, bir cami ve çevresindeki Türklere ait iş yerlerine zarar verdi.