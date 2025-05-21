Tesla'nın robotu artık ev işlerine yardım ediyor: Ütü yemek temizlik...

ABD'li Tesla şirketinin kurucusu ve başkanı Elon Musk, X sosyal ağında Optimus robotunun yeni becerilerini övdü. Yayınlanan videoda robotun talimatlara uygun olarak ev işleri yaptığı görülüyor.

Robot ütü yapıyor, yerleri süpürüyor, bir tencerenin içindekileri kaşıkla karıştırıyor, çöpleri atıyor ve bir fırça ve faraşla masayı temizliyor. Optimus, X hesabından “Bütün gün sadece dans etmiyorum” şeklinde bir paylaşım yapıldı.





Musk, hesabında robotun başarıları için “Şimdiye kadar yapılmış en büyük ürün” yorumunu yaptı.

2023 baharında Optimus Gen 1 android tanıtıldı

Optimus'un geliştirilmesinden sorumlu olan Milan Kovacs, şu anki görevlerden birinin robotun ev işlerini yapan insanların internet videolarından doğrudan öğrenmesini sağlamak olduğunu söyledi.



