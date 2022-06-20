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Türk heyet NATO Karargahı'nda: Görüşmeler başladı

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusuyla ilgili görüşmeler başladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet Brüksel'de yetkililerle görüşüyor.

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Haber Merkezi Diğer
Türk heyet NATO Karargahında: Görüşmeler başladı
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet, muhatapları ile İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği konusunu görüşüyor.

İki ülkenin terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG konusunda somut adım atması beklentisi bir kez daha gündeme getirilecek.

BELGE TRAFİĞİ YAŞANDI

25 Mayıs'ta Ankara'da gerçekleşen görüşme sonrası taraflar arasında beklentilere ilişkin belge trafiği yaşanmıştı. Brüksel'deki toplantıda, bu belgeler üzerinde görüşmelerde bulunulacak.

Türkiye, bir güvenlik teşkilatı olan NATO'da, terör örgütlerine ev sahipliği yapan ülkelerin yer almaması gerektiğini belirterek İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine olumlu bakmıyor.

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İbrahim Kalın'dan İsveç ve Finlandiya'ya çağrı: PKK gösterisi sürdükçe NATO üyeliği konusunda süreç ilerlemez
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İbrahim Kalın'dan İsveç ve Finlandiya'ya çağrı: PKK gösterisi sürdükçe NATO üyeliği konusunda süreç ilerlemez
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç'te Abdullah Öcalan ve PKK sembollerine ilişkin görüntülerle ilgili, 'Bu görüntüler PKK terör örgütünün o ülkede ne kadar şımartıldığının en çarpıcı örneklerinden biridir. İsveç'te terör örgütü PKK gösterisi sürdükçe NATO üyeliği konusunda süreç ilerlemez' ifadelerini kullandı.


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