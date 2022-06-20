Türk heyet NATO Karargahı'nda: Görüşmeler başladı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet, muhatapları ile İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği konusunu görüşüyor.

İki ülkenin terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG konusunda somut adım atması beklentisi bir kez daha gündeme getirilecek.

BELGE TRAFİĞİ YAŞANDI

25 Mayıs'ta Ankara'da gerçekleşen görüşme sonrası taraflar arasında beklentilere ilişkin belge trafiği yaşanmıştı. Brüksel'deki toplantıda, bu belgeler üzerinde görüşmelerde bulunulacak.

Türkiye, bir güvenlik teşkilatı olan NATO'da, terör örgütlerine ev sahipliği yapan ülkelerin yer almaması gerektiğini belirterek İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine olumlu bakmıyor.

DÜNYA Finlandiya'dan 'Türkiye' açıklaması