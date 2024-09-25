Türkiye ile Filistin arasında Yunan-Rum oyununu bozacak anlaşma: Gelecek nesillere belge olarak bırakılacak

Türkiye, gerek yetki alanları üzerindeki hakimiyeti gerekse KKTC tarafından verilen lisanslarla ada etrafındaki söz sahibi konumunu sürdürüyor. Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (Türk DEGS) Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı, Antalya'da gerçekleştirilen toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Ülkeler için denizlerde donanmanın zaruri olduğunu vurgulayan Yaycı, güçlü ordunun yanında güçlü bir donanmanın varlığı için Türkiye'nin kendi gemisini ve silahını yaparak gücünü denizlerde devam ettirmesi gerektiğini kaydetti. Filistin ile deniz yetki anlaşması imzalanması halinde Gazze'nin Filistin'e ait olduğunun gelecek nesillere bir belge olarak bırakılacağının altını çizen Yaycı, böylece Yunan-Rum oyununun bozulacağını belirtti.
Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (Türk DEGS) Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı, Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneğinin 12. Olağan Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye ile Filistin arasındaki deniz yetki anlaşmasının önemine vurgu yapan Yaycı, bu anlaşmanın imzalanması halinde Gazze'nin Filistin'e ait olduğunun gelecek nesillere bir belge olarak bırakılacağını ve böylece Yunan-Rum oyununun bozulacağını belirtti.
Türkiye gücünü denizlerde devam ettirmeli
Türk diplomasisinin büyük bir zaferi
Bununla birlikte, uluslararası hukuka uygun hakça paylaşımdan yana olan Türkiye, Doğu Akdeniz'e kıyısı bulunan tüm aktörlerin katılımıyla yapılacak uluslararası bir konferansın toplanması çağrısını her fırsatta yineliyor.
Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarının keşfi
Rum Yunan oyunu nedir?
GKRY, bölge ülkeleriyle görüşmelerinde Kıbrıs adasını bir "ana kara" gibi varsayarak "eşit uzaklık ilkesine" göre sınırlandırma anlaşmaları yaptı ancak kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) sınırlandırmasında eşit uzaklık ilkesi bir kural olarak zikredilmiyor.