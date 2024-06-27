Türkiye'nin tepkisi sonrası Fener Rum Patrikhanesi Ukrayna Barış Zirvesi ortak bildirisinden çıkarıldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli "Cumhur İttifakı Türkiye'nin ruh köküdür. İttifak kararlılıkla yoluna devam edecek" dedi. Fener Rum Patrikhanesi ile ilgili tartışmalara değinen Bahçeli "İstanbul'u ikinci Vatikan'a dönüştürmeye kimsenin gücü yetmez. İstanbul milli ve manevi namusumuzun timsalidir. Ekümenik kartını devreye sokanlara mukabele ve mukavemet göstereceğiz. Asla boyun bükmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.