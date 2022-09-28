Ukrayna'ya savaşmak için gönderilen Rus vatandaşı sarhoş çıktı: Havaalanındaki pistin yanında uyuyakaldı

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı harekat devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde kısmi seferberlik ilan etti. Putin'in seferberlik ilan etmesinin ardından ülkede askere alım yoğunluğu yaşanmaya başladı. Orduya yeni alınan Rus erkeklerinin, savaş bölgesine gönderilme süreci devam ediyor.
SAVAŞA GÖNDERİLEN RUS VATANDAŞI SARHOŞ ÇIKTI
Putin'in seferberlik kararından sonra ülkenin doğusundan Ukrayna'ya savaşmak üzere gönderilecek olan bir Rus vatandaşının görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.
Ayakta duramayacak kadar sarhoş olduğu belirtilen Rus vatandaşının havaalanındaki pistin yanında uyuyakaldığı görüldü.