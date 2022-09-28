Dünya Ukraynaya savaşmak için gönderilen Rus vatandaşı sarhoş çıktı Havaalanındaki pistin yanında uyuyakaldı
AVRUPA

Ukrayna'ya savaşmak için gönderilen Rus vatandaşı sarhoş çıktı: Havaalanındaki pistin yanında uyuyakaldı

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı harekat devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kısmi seferberlik ilan etti. Putin'in seferberlik kararından sonra ülkenin doğusundan Ukrayna'ya savaşmak üzere gönderilecek olan bir Rus vatandaşının görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Ayakta duramayacak kadar sarhoş olduğu belirtilen Rus vatandaşının havaalanındaki pistin yanında uyuyakaldığı görüldü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ukraynaya savaşmak için gönderilen Rus vatandaşı sarhoş çıktı: Havaalanındaki pistin yanında uyuyakaldı
Savaşa gönderilecek olan bir Rus vatandaşının görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı harekat devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde kısmi seferberlik ilan etti. Putin'in seferberlik ilan etmesinin ardından ülkede askere alım yoğunluğu yaşanmaya başladı. Orduya yeni alınan Rus erkeklerinin, savaş bölgesine gönderilme süreci devam ediyor.

SAVAŞA GÖNDERİLEN RUS VATANDAŞI SARHOŞ ÇIKTI

Putin'in seferberlik kararından sonra ülkenin doğusundan Ukrayna'ya savaşmak üzere gönderilecek olan bir Rus vatandaşının görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Ayakta duramayacak kadar sarhoş olduğu belirtilen Rus vatandaşının havaalanındaki pistin yanında uyuyakaldığı görüldü.

Ukrayna'ya savaşmak için gönderilen Rus vatandaşı sarhoş çıktı: Havalalanındaki pistin yanında uyuyakaldı
OYNAT 00:20
Ukrayna'ya savaşmak için gönderilen Rus vatandaşı sarhoş çıktı: Havalalanındaki pistin yanında uyuyakaldı
Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı harekat devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kısmi seferberlik ilan etti. Putin'in seferberlik kararından sonra ülkenin doğusundan Ukrayna'ya savaşmak üzere gönderilecek olan bir Rus vatandaşının görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Ayakta duramayacak kadar sarhoş olduğu belirtilen Rus vatandaşının havaalanındaki pistin yanında uyuyakaldığı görüldü.


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