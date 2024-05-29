Ürdün'den Gazze'ye tıbbi malzeme ve ilaç yüklü 40 TIR insani yardım: Konvoy yola çıktı

Ürdün Kraliyetine bağlı Haşimi Yardım Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'ye yeni bir yardım konvoyu gönderildiği belirtildi.

Ürdün Kraliyetine bağlı Haşimi Yardım Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'ye yeni bir yardım konvoyu gönderildiği belirtildi.

Ürdün Silahlı Kuvvetleri ile koordineli şekilde yola çıkan yardım konvoyunun 40 TIR'dan oluştuğu ve bunun bir hafta içinde Gazze'ye gönderilen ikinci yardım konvoyu olduğu kaydedildi.