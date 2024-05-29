Ürdün'den Gazze'ye tıbbi malzeme ve ilaç yüklü 40 TIR insani yardım: Konvoy yola çıktı

Ürdün Silahlı Kuvvetleri ile koordineli şekilde yola çıkan yardım konvoyunun 40 TIR'dan oluştuğu ve bunun bir hafta içinde Gazze'ye gönderilen ikinci yardım konvoyu olduğu kaydedildi.
Gazze'de gerçek bir insani felaketin yaşandığı ve bu felaketin önüne geçmenin tek çözüm yolunun da sınır kapılarının insani yardımlara açılması olduğu vurgulandı.
İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Refah'ın doğusuna kara saldırısı başlatmış ve Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafında kontrolü ele geçirmişti.