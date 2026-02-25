Yardım görevlileri böyle katledildi: 910 kurşunla infaz

Gazze'de soykırımın korkunç boyutuna ilişkin her geçen gün yeni bir rapor yayınlanıyor. 23 Mart 2025’te Gazze’nin güneyindeki Tel al-Sultan’da haydut devlet İsrail güçlerinin gerçekleştirdiği katliama ilişkin hazırlanan kapsamlı bir araştırma, olayın korkunç boyutunu gözler önüne serdi. Bağımsız araştırma grupları Earshot ve Forensic Architecture tarafından yürütülen ortak soruşturmaya göre, korkunç katliamda işgalci İsrail güçleri 15 Filistinli yardım görevlisini hedef alarak en az 910 el ateş etti. Bunların bir kısmının bitişik mesafeden, yaklaşık bir metre uzaklıktan sıkıldığı tespit edildi. Saldırıda, Filistin Kızılayı bünyesinden 8 sağlık çalışanı, Filistin Sivil Savunması’ndan 6 görevli ve bir Birleşmiş Milletler yardım ajansı personeli öldürüldü. Olay, uluslararası kamuoyunda sert tepkilere yol açarken, “soykırımın en karanlık anlarından biri” olarak nitelendirildi.

DOĞRUDAN HEDEF ALDILAR

Yayınlanan raporda, video ve ses kayıtları, açık kaynak görüntüler, uydu verileri, sosyal medya paylaşımları ve iki saldırı tanığının ifadeleri kullanılarak olay anı dakikadakika dijital olarak yeniden kurgulandı. Analize göre askerler, herhangi bir ateş altında olmamalarına rağmen yardım ekiplerine uzun süre boyunca aralıksız ateş açtı. Kaydedilen 910 silah sesinin en az 844’ü yalnızca 5 dakika 30 saniye içinde gerçekleşti. İlk dakikalarda ateşlerin yüzde 93’ünün doğrudan ambulanslara ve yardım görevlilerine yöneldiği belirlendi. Aynı anda en az beş farklı silahtan ateş açıldığı, tanık beyanlarına göre bölgede 30’a kadar asker bulunabileceği ifade edildi.

KASTEN ATEŞ AÇTILAR

İncelemeye göre İsrail askerleri başlangıçta yol kenarındaki yüksek bir kum setine konuşlandı. Bu konumdan acil durum ışıkları ve araç işaretlerinin net biçimde görülebileceği vurgulandı. Askerlerin daha sonra ilerleyerek ateş etmeye devam ettiği, bazı yardım görevlilerinin ise araçlarla aralarına girildikten sonra yakın mesafeden vurulduğu aktarıldı.

KATLİAMIN ÜZERİNİ ÖRTMEK İSTEDİLER

Olayın ardından bölgede geniş çaplı toprak çalışması yapıldığı, ilerleyen günlerde ise alanın askeri güvenlik koridoru ve yardım dağıtım noktası inşasıyla tamamen değiştirildiği kaydedildi. Soruşturma, olayın güçlü ve çok yönlü kanıtlarla desteklendiğini ortaya koyarken, iç askeri incelemede sorumlu birlikler hakkında cezai işlem önerilmemesi dikkat çekti.



