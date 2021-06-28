Dünya Yemende Husiler ülkenin en büyük bankalarından Tadhamun İslam Bankasının fonlarına el koydu
AFRİKA

Yemen'de Husiler ülkenin en büyük bankalarından Tadhamun İslam Bankasının fonlarına el koydu

Yemen'de İran destekli Husilerin, ülkedeki en büyük bankalardan olan Et-Tadamun (Tadhamon) İslam Bankasının, tüm fonlarına ve mal varlığına el koyma kararı aldığı belirtildi.

Haber Merkezi AA
Yemende Husiler ülkenin en büyük bankalarından Tadhamun İslam Bankasının fonlarına el koydu
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Husilerin kontrolündeki başkent Sana'da bulunan Merkez Bankası Finansal Enformasyon Birimi tarafından ülkede finans sektöründe faaliyet gösteren tüm şirket ve kurumlara hitaben bir genelde yayımlandı.

Genelgede, Tadhamun İslam Bankasının, tüm aktif ve pasif mal varlığına ve fonlarına el konulması ve bunların hızlıca Merkez Bankasına aktarılması talep edildi.

Mal varlığına el konulma gerekçesine ilişkin bilgi verilmezken, Tadhamun İslam Bankasından da konuya dair açıklama yapılmadı.

Husiler, kasım ayında, ülkenin ekonomisine zarar verdiği gerekçesiyle söz konusu bankanın Sana'daki merkez binasını birkaç günlüğüne kapatmıştı.

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