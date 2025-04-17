Yolcu uçağının motoruna tavşan girdi: Bir anda alev aldı, tek motorla acil iniş yaptı

Havada dehşet anları! Denver-Edmonton seferini yapan United Airlines'a ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının motoruna tavşan girmesi sonucu motor alev aldı. Uçak 75 dakika sonra Denver’a acil iniş yaptı, 159 kişi tahliye edildi.
ABD’de Denver-Edmonton seferini yapan United Airlines’a ait Boeing 737 tipi bir yolcu uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra beklenmedik bir tehlikeyle karşı karşıya kaldı.
Motor alev aldı
Uçağın sağ motoruna bir tavşanın girmesi sonucu motor alev aldı. Olayın hemen ardından pilot acil durum çağrısında bulundu.
Tek motorla iniş yaptı
Pilotun kuleyle yaptığı telsiz konuşmasında, “İki numaralı motora tavşan girdi” ifadesini kullandığı öğrenildi. Uçağın kalkışı sırasında motor bölümüne giren tavşanın, sistemin çalışmasıyla birlikte ciddi bir teknik arızaya yol açtığı düşünülüyor. Uçak, tek motorla güvenli şekilde 75 dakika uçtuktan sonra kalktığı Denver Havalimanı’na acil iniş yaptı.