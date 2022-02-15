Dünya Yunan komutandan hadsiz sözler Ayasofyada çanlar yeniden çalacak
AVRUPA

Yunan komutandan hadsiz sözler: Ayasofya’da çanlar yeniden çalacak

Emekli Yunan Korgeneral Nikolaos Tamouridis, kaleme aldığı bir yazıda Türkiye'ye yönelik skandal ifadeler kullandı. Yunanistan'ın Türkiye'den korkmadığını iddia eden Yunan komutan, İstanbul ve Ayasofya'da çanların çalacağını öne sürdü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yunan komutandan hadsiz sözler: Ayasofya’da çanlar yeniden çalacak
Nikolaos Tamouridis

Yunanistan’da emekli Kara Kuvvetleri Onursal Birinci Başkan Yardımcısı Korgeneral Nikolaos Tamouridis, bir köşe yazısı kaleme aldı.

Tamouridis, 11 Şubat'ta kaleme aldığı yazısında Türkiye’ye yönelik skandal sözler sarf etti.

Kendince Türkiye’nin yapması gerektiği hamleleri sıralayan Tamouridis, İstanbul ve Ayasofya'da çanların çalacağını öne sürdü.

Hadsiz Yunan komutanın köşe yazısının bir bölümü şöyle:

Ülkeniz, Türkiye’nin derhal yerine getirmesi gerekenler:

-Ege’de ve Doğu Akdeniz’de her türlü iddia fikrini unutun, Deniz Hukuku ve hava sağasına ilişkin uluslararası anlaşmalara saygı göstermek.

-Karasularımızın 12 deniz miline çıkarılması için uluslararası kabul edilemez savaş sebebini (casus belli) ortadan kaldırmak.

– Aynı zamanda Avrupa Birliği üyesi olan Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanımak, askerlerini Kıbrıs’tan derhal geri çekmek ve Kıbrıs sorununun uluslararası kurallar ve BM kararları doğrultusunda adil bir şekilde çözümlenmesini kabul etmek.

-Hıristiyan ve Müslüman Yunanlıların barış içinde yaşadığı Trakya’daki (Batı) sinsi oyunları terk etmek.

-Patrikhane’nin Ekümenliğini bir an önce tanımak, Halki’deki (Heybeliada) Ruhban Okulu’nu açmak ve Rum diasporasından hukuka aykırı olarak elde ettiği her şeyi geri vermek.

-Ayasofya’yı Doğu Ortodoks Kilisesi’nin Kutsal Tapınak-sembolü olarak Ekümenik Patrikhane’ye vermek.

– İşlediği soykırımları, ayrıca topraklarında yaşayan ulusal, dini ve diğer azınlıkların haklarını tanımak.

Bizi korkutamazsın! Ne ile isterseniz silahlanın.

Uçak gemileri yapın, istediğiniz kadar gemi satın alın. Bizi korkutamazsın. Çünkü amiral gemilerinizi ateşe veren ve onları batıran yeni Kanarides, Miaoulides, Papanikolides ve genç ateşe vericilerimiz var!

Satın alın, tanklar alın, silahlar, toplar, İnsansız Hava Araçları yapın. Bizi korkutamazsın. Çünkü Ordumuzun yeni Kolokotronides, Karaiskakides ve Nikitarades’leri var!

İstediğiniz kadar uçak alın. Bizi korkutamazsın. Çünkü bizde dünyanın en iyi pilotları olan İkarus’un çocukları, Ege’nin ve Kıbrıs’ın korkusuz kartalları, gözlemcileri var!

Silahlansanız bile. Tehdit etseniz bile. Bizden kat kat fazla olsanız bile.

Çünkü küçük rakamlar ülkemizi hiçbir zaman korkutmadı. Çünkü gözlemciler tüm sınırlarımızın ötesinde ruhlarına güveniyorlar.

Çünkü Osmanlı tehditleri asla cesaretimizi kırmadı. Çünkü cephaneliğimizde iki yenilmez nükleer silah var. Vatan-Yunanistan dediğimiz şeye sevgi ve Ortodoksluk dediğimiz şeye inanç! Çünkü ne yaparsanız yapın Vatanımıza ayak basmayacaksınız. Ve Polis’te (İstanbul), Ayasofya’da çanlar yeniden çalacak.

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