Yunan'ın umudu Fransa: Donanmayı güçlendirmek için fırkateyn isteyecekler

Son yıllarda ekonomisinde tarihi bir çöküş yaşayan ve limanlarını dahi satmak zorunda kalan Yunanistan'da yeni bir kriz patlak verdi. Yunan basını, ülkenin donanmaya ait 7 milyon euroluk bakım masrafını bile karşılayamadığını duyurdu. Bakanlara çağrı yapılan haberde, "Sorun derhal çözüme kavuşmalı. Yalnızca 7 milyon euroluk harcamanın reddedilmesi düşünülemez" denildi.