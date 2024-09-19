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Yunan'ın umudu Fransa: Donanmayı güçlendirmek için fırkateyn isteyecekler

Yunan'ın umudu Fransa: Donanmayı güçlendirmek için fırkateyn isteyecekler

Hüseyin Berk
20:0919/09/2024, Perşembe
G: 19/09/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Belharra fırkateyninden bir gemi.
Belharra fırkateyninden bir gemi.

Türkiye'nin savunma sanayii atılımları karşısında çaresiz kalan Yunanistan, çareyi Fransa'da buldu. Yunan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Fransa'dan Belharra fırkateyni almak üzere görüşmelere başlamak istediklerini açıkladı. Yunan basınında yer alan habere göre; anlaşma sağlanırsa dördüncü kez alınacak fırkateynde 1000 kilometre menzilli SCALP Naval seyir füzeleri de yer alacak.

Son yıllarda ekonomisinde tarihi bir çöküş yaşayan ve limanlarını dahi satmak zorunda kalan Yunanistan'da, iç kriz patlak vermişti. Yunan basını, ülkenin donanmaya ait 7 milyon euro'luk bakım masrafını bile karşılayamadığını duyurup yetkilileri hedef göstermişti.

Yunanistan, Fransa'dan fırkateyn isteyecek

Türkiye'nin savunma sanayii atılımları karşısında çaresiz kalan Atina yönetimi, çareyi Fransa'dan fırkateyn istemekte buldu.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Belharra fırkateyni almak üzere görüşmelere başlamak istediklerini açıkladı.

"Dördüncü Belharra yolda" başlıklı haber

"1000 kilometre menzilli füzeler de yer alacak" iddiası

Yunanistan'da yayın yapan Kathimerini'de yer alan habere göre; Fransa ile anlaşma sağlanırsa fırkateynde 1000 kilometre menzilli SCALP Naval seyir füzeleri de yer alacak.



#Yunanistan
#Fransa
#Donanma

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