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Düzce'de doğalgaz sızıntısı paniği: 2 bin 400 KYK öğrenci yurdu tahliye edildi

Düzce'de doğalgaz kokusu nedeniyle KYK yurdundaki 2 bin 400 öğrenci tahliye edildi. Kokunun kentin ana hat doğalgaz borusundaki sıkışmanın giderilmesi için yapılan kontrollü salımdan kaynaklandığı bildirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, "Öğrencilerimizin haberi olmamasından kaynaklı panik havası oluştu. İtfaiye, emniyet ve bizler, öğrencilerimizi yandaki yurda aldık. Gaz salımının tamamlanmasının ardından öğrencileri yurda alacağız." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Düzce KYK yurdunda ne oldu, neden tahliye edildi?
Düzce KYK yurdu son dakika haberi

Düzce'de ana hat doğalgaz borusunun olduğu Konuralp bölgesinde meydana gelen sıkışma nedeniyle BOTAŞ ve DERGAZ ekipleri kontrollü şekilde doğalgaz salımı gerçekleştirdi.

Bu sırada çevreye yoğun koku yayılması üzerine kısa süreli panik yaşandı. Bunun üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken çevrede bulunan Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Raziye Begüm Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan 2 bin 400 öğrenci ve çalışanlar tahliye edildi. Öğrenciler ve yurt çalışanları daha sonra yakınlardaki yurda nakledildi.

Düzce KYK yurdunda ne oldu, yurt neden tahliye edildi?

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, ekiplerin bilgisi dahilinde doğalgaz salımı yapıldığını öğrendiklerini belirterek, "Öğrencilerimizin haberi olmamasından kaynaklı panik havası oluştu. İtfaiye, emniyet ve bizler, öğrencilerimizi yandaki yurda aldık. Gaz salımının tamamlanmasının ardından öğrencileri yurda alacağız. Ufak panik oldu, öğrencilerimizin yanındayız. Öğrencilerle görüşüp durumu anlatıyoruz" dedi.

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