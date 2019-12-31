Ekonomi 1 Aralıktan itibaren zorunlu olan kış lastiğinde zamlı ceza yarın yürürlüğe girecek Yaptırmayana 776 lira ceza kesilecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

1 Aralık'tan itibaren zorunlu olan kış lastiğinde 'zamlı ceza' yarın yürürlüğe girecek: Yaptırmayana 776 lira ceza kesilecek

1 Aralık'tan itibaren şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için başlayan kış lastiği takma zorunluluğu kapsamında kesilen ceza, yarından itibaren 625 lira yerine 776 lira olarak uygulanacak.

Haber Merkezi AA
Trafik ekiplerinden kış lastiği denetimi
Trafik ekiplerinden kış lastiği denetimi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor.

CEZA 151 LİRA DAHA YÜKSELECEK

  • Kurala uymayanlar için bu yıl 625 lira olarak belirlenen ceza, yarından itibaren uygulanmak üzere 776 liraya yükseltildi.

Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimlerince yapılıyor.

TİCARİ ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu bulunmamasına karşın can ve mal güvenliği açısından tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.

  • Uygulamayla kış şartları için önlemini almayan araçların ulaşımı aksatması ve vatandaşların mağdur olmasının önlenmesine çalışılıyor.

Kış lastiklerinin, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlaması gibi özellikleri bulunuyor.

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