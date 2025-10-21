26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımı: Hangi birime kaç kişi alınacak?

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli istihdam edecek.
Sağlık Bakanlığı, 2026 yılında 26 bin 673 sözleşmeli personel istihdam edecek. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda hangi birime kaç personel alınacağı duyuruldu. Hangi birime kaç sağlık personeli alımı yapılacak. İşte detaylar...
Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlandı.
Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilmesine karar verildi.
26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacak
Bu kapsamda
Hangi birime kaç kişi alınacak?
1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 652 doktor, 22 bin 983 uzman doktordan oluşan sözleşmeli sağlık personeli 2026 yılında görev alacak.
