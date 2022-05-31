Ekonomi 3600 ek gösterge düzenlemesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğana sunulacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

3600 ek gösterge düzenlemesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak

3600 Ek gösterge için son toplantı yapıldı. Üç alternatifli çalışma tamamlandı. Alternatifler bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​3600 ek gösterge çalışmasında son dakika gelişmesi: 3600 ek gösterge nedir? 3600 ek gösterge son durum kimlere verilecek nasıl olacak?
3600 ek gösterge ile ilgili son toplantı bugün yapıldı.

Milyonlarca memur ve yüz binlerce memur emeklisinin mali haklarını ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesinde sona gelindi.

  • 3600 ek gösterge için son toplantı yapıldı. 3 alternatifli çalışma tamamlandı. Alternatifler bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.

EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri.

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.

KİMLERİ KAPSIYOR?

3600 ek gösterge düzenlemesi polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerini kapsıyor. Ancak bu kapsamın genişletilebileceği belirtilmişti. Kimlerin bu düzenlemeden faydalanacağı nihai açıklama sonrası netleşecek.

EMEKLİLERE YARAYACAK MI?

Düzenlemeyle birlikte emeklilerin maaşında da artış olacak. Emekli ikramiyesi ve emekli maaşlarında yüzde 25'e varan oranda artış olması bekleniyor.

NE ZAMAN DEVREYE GİRECEK?

Düzenlemenin yürürlük tarihi 1 Ocak 2023 olarak planlanıyor.

3600 ek gösterge düzenlemesinde sona gelindi: Maaşlar artacak
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Milyonlarca memur ve yüz binlerce memur emeklisinin mali haklarını ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesinde süreç devam ediyor.<br><br>
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında hükümet temsilcileri ve Memur-Sen yetkililerinin katımıyla ilk toplantısını 16 Şubat'ta yapan 3600 Ek Gösterge Komisyonu, ikinci toplantısını 16 Mart'ta basına kapalı olarak gerçekleştirmişti.
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İkinci toplantının ardından, tüm memurları kapsayan ek gösterge düzenlemesi isteyen Memur-Sen, 2200-3600 ve 3600-4800 ek göstergeler arasında yeni kademeler getirilmesini içeren talebini komisyona sunmuştu.
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Bakan Bilgin'in Şeker-İş Sendikası'nın 13 Mayıs'ta düzenlediği \"Gıdanın Geleceği Ellerimizde Zirvesi\"nde, ek gösterge düzenlemenin sonuçlanması için mayıs sonunu işaret etmesi üzerine, gözler hükümet ile Memur-Sen arasında yapılacak yeni görüşmeye çevrildi.<br><br>
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Taraflar arasında bir süredir devam eden teknik görüşmelerde sona yaklaşıldığı öğrenilirken, tarafların bu kapsamda hafta içinde bir araya gelmesi bekleniyor.
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Ek gösterge nedir?<br><br>Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri.
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Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.
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Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.
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3600 ek gösterge düzenlemesinde sona gelindi: Maaşlar artacak
Hükümet ile Memur-Sen arasında yılbaşından beri devam eden 3600 ek gösterge ve diğer ek göstergelerin düzenlenmesini içeren görüşmelerde sona yaklaşıldı. Tarafların hafta içinde bir araya gelmesi bekleniyor.


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