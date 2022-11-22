Ekonomi ABye kötü haber Doha ile Pekin arasında tarihi LNG anlaşması
DÜNYA EKONOMİSİ

AB’ye kötü haber: Doha ile Pekin arasında tarihi LNG anlaşması

Katar ile Çin arasında tarihin en uzun dönemli doğal gaz anlaşmasına imza atıldı. QatarEnergy ile Çin Petrol ve Kimya Şirketi (Sinopec) arasında imzalanan 27 yıllık anlaşmayla, Körfez ülkesi, her yıl 4 milyon ton LNG’yi Pekin’e gönderecek.

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Dış Haberler Yeni Şafak
AB’ye kötü haber: Doha ile Pekin arasında tarihi LNG anlaşması
Doha ile Pekin arasında tarihi LNG anlaşması.

Katar ile Çin arasında tarihin en uzun dönemli doğal gaz anlaşmasına imza atıldı. QatarEnergy ile Çin Petrol ve Kimya Şirketi (Sinopec) arasında imzalanan 27 yıllık anlaşmayla, Körfez ülkesi, her yıl 4 milyon ton LNG’yi Pekin’e gönderecek. Katar enerji bakanı ve Qatar Energy CEO’su Saad Şerida el-Kaabi, anlaşma için, “LNG endüstrisi tarihinde imzalanan en uzun erimli tedarik anlaşması” açıklamasını yaptı. Çin’e gönderilecek gaz, 2027 yılına kadar üretimi yüzde 60 artışla yıllık 126 milyon tona çıkacak Kuzey Sahasından karşılanacak. Katar gazının ana pazarı olarak doğu asya ülkeleri, Çin, Güney Kore ve Japonya öne çıkıyor. Doha ile Pekin arasında imzalanan dev LNG anlaşması, Rus gazına alternatif arayan Avrupa birliği için büyük darbe oldu. Geçtiğimiz aylarda AB Konseyi Başkanı Charles Michel, başta Katar olmak üzere Körfez bölgesinde görüşmelerde bulunmuş ancak bir sonunca ulaşmamıştı. Avrupa ülkelerinin son dönemde Arap ülkelerini hedef alan açıklamalarının, Körfez ülkelerinde tepkiye neden olduğu biliniyor.

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