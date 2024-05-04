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Ekonomi

Akaryakıtta tek fiyat dönemi! Beklenen karar Resmi Gazete'de yayımlandı: Uygulama 15 Mayıs'ta başlayacak

Akaryakıt satışlarına yönelik Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından geçtiğimiz aylarda gündeme getirilen yeni uygulamaya ilişkin beklenen adım geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan EPDK kararına göre; 15 Mayıs'tan itibaren katkılı motorin ile benzinde fiyat farkı olmayacak ve tek fiyat uygulanacak. Düzenlemeyle birlikte istasyonlarda sadece benzin, motorin ve LPG satışı olacak.

Kenan Biter
09:42 - 4/05/2024 Cumartesi
Güncelleme: 09:48 - 4/05/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) geçtiğimiz haftalarda akaryakıt istasyonlarındaki "Ultra force, power, fuelsave, VMax, VPro" gibi ibarelerle daha pahalıya satılan benzin ve dizel yakıtları için harekete geçmiş, fiyat farklarının kaldırılması için yeni bir düzenleme hazırlamıştı.


Yeni uygulamanın ne zaman hayata geçeceği merak edilirken beklenen adım geldi.


TEK FİYAT DÖNEMİ BAŞLADI


Resmi Gazete'de yer alan yeni Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kararı gereğince, 15 Mayıs itibarıyla katkılı motorin ve benzin için fiyat farkı olmayacak ve tek fiyat uygulanacak.

Resmi Gazete'de yer alan kararda, "Akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarda, farklılaştırılmış olsun veya olmasın aynı tür akaryakıtlar için fiyat farkı uygulanamaz" denildi.


Ayrıca, "Fiyat farkı uygulanan akaryakıt, sadece tüketicinin talebi doğrultusunda ikmal edilebilir" ibaresi de yürürlükten kaldırıldı.



Resmi Gazete'de yayımlanan karar şöyle:


MADDE 1-
24/7/2019 tarihli ve 30841 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 8730 Sayılı Farklılaştırılmış Akaryakıtlara İlişkin Kurul Kararının 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2-
Aynı Kararın 6'ncı maddesinin ikinci, beşinci ve altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(8) Akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarda, farklılaştırılmış olsun veya olmasın aynı tür akaryakıtlar için fiyat farkı uygulanamaz."

MADDE 3-
Aynı Kararın 7'nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4-
Aynı Kararın Ek-l'inde yer alan Farklılaştırılmış Akaryakıt Bilgi Formu'ndan "DKA olarak kullanılacak mı? (3): Evet/Hayır" ibaresi ile aynı Formun altında bulunan "(3) Kuruma "Diğer" olarak bildirimi yapılan ve fiyat farkı uygulanan akaryakıt olarak satılıp satılmayacağına ilişkin bilgi." ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 5-
Aynı Kararın Ek-2'sinde yer alan Farklılaştırılmış Ürün Bilgilendirme Metninde yer alan "Fiyat farkı uygulanan akaryakıt, sadece tüketicinin talebi doğrultusunda ikmal edilebilir." ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 6
- Bu Karar 15/5/2024 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7-
Bu Karar hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.



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