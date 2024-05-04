Akaryakıtta tek fiyat dönemi! Beklenen karar Resmi Gazete'de yayımlandı: Uygulama 15 Mayıs'ta başlayacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) geçtiğimiz haftalarda akaryakıt istasyonlarındaki "Ultra force, power, fuelsave, VMax, VPro" gibi ibarelerle daha pahalıya satılan benzin ve dizel yakıtları için harekete geçmiş, fiyat farklarının kaldırılması için yeni bir düzenleme hazırlamıştı.
Yeni uygulamanın ne zaman hayata geçeceği merak edilirken beklenen adım geldi.
TEK FİYAT DÖNEMİ BAŞLADI
Resmi Gazete'de yer alan kararda, "Akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarda, farklılaştırılmış olsun veya olmasın aynı tür akaryakıtlar için fiyat farkı uygulanamaz" denildi.
Ayrıca, "Fiyat farkı uygulanan akaryakıt, sadece tüketicinin talebi doğrultusunda ikmal edilebilir" ibaresi de yürürlükten kaldırıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karar şöyle:
"(8) Akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarda, farklılaştırılmış olsun veya olmasın aynı tür akaryakıtlar için fiyat farkı uygulanamaz."