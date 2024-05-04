Akaryakıtta tek fiyat dönemi! Beklenen karar Resmi Gazete'de yayımlandı: Uygulama 15 Mayıs'ta başlayacak

MADDE 4-

Aynı Kararın Ek-l'inde yer alan Farklılaştırılmış Akaryakıt Bilgi Formu'ndan "DKA olarak kullanılacak mı? (3): Evet/Hayır" ibaresi ile aynı Formun altında bulunan "(3) Kuruma "Diğer" olarak bildirimi yapılan ve fiyat farkı uygulanan akaryakıt olarak satılıp satılmayacağına ilişkin bilgi." ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.