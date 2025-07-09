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Arsa satışıyla 15 bin kişiyi ev sahibi yaptı

Arsa satışıyla 15 bin kişiyi ev sahibi yaptı

Mehmet Ali Parto
Mehmet Ali Parto
04:009/07/2025, Çarşamba
G: 9/07/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Konut fiyatlarındaki artışa alternatif geliştiren arsaVev, ‘Konut Getirili Arsa Modeli’ ile bugüne kadar 5,7 milyon metrekare arsa satışı gerçekleştirdi. Yaklaşık 15 bin kişiyi ev sahibi yapan şirket, sektöre sunduğu yeni nesil arsa-konuta geçiş modeliyle dikkat çekiyor. 2025 yılına oldukça hızlı bir giriş yaptıklarını belirten arsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, “Yılın ilk yarısını 1.164 adet satış ile tamamladık. Türkiye’de yılda yaklaşık 5 milyon arsa satışı gerçekleşiyor. Arsadan eve dönüşen modellerle birlikte toplam pazarın büyüklüğü 15 milyar doları buluyor” dedi.


FENERBAHÇE’YE SPONSOR OLDU

Öztürk, artan konut maliyetlerine ve daralan kredi imkanlarına dikkat çekerek, şunları kaydetti: “Yatırımcıları önce arsa sahibi yapıyoruz. Ardından kazandıkları maliyet avantajı ve kat karşılığı anlaşması ile konut inşa süreçlerini uygun bütçelerle hayata geçirmelerini sağlıyoruz. 15 bin kişiyi gayrimenkul sahibi yaptık. Son satışlarımızın yüzde 70’i ‘ev getirili arsa modeli’ üzerinden gerçekleşti.” Öztürk, bu yıl da Fenerbahçe’nin kadın futbol takımına isim ve göğüs sponsoru olduklarını sözlerine ekledi. Bu arada arsaVev’in devam eden projeleri arasında İzmir Merkez, Foça, Torbalı, Menemen, Balıkesir Karesi, Balıkesir Kepsut, Yalova Çiftlikköy, Beypazarı ve Kuşadası yer alıyor.


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