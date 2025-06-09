Yatırımcının yeni limanı arsa

Konut fiyatlarındaki hızlı artış ve krediye ulaşmadaki zorluklar, yatırımcıların rotasını arsaya çevirdi. Son yıllarda yeniden parlayan arsa yatırımı, özellikle Ege Bölgesi’nde dikkat çekiyor. Sahil ilçeleri ve kırsal alanlar, hem yaşam hem de kazanç amacıyla yatırım yapmak isteyenler için cazip fırsatlar sunuyor. Arsa alanında projeler geliştiren Bence Arsa Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Nur Akay, Aydın Söke'de hayata geçirdikleri arsa projesi ve sektör hakkında Yeni Şafak'a bilgiler verdi.

SADECE PARSEL SATMIYORUZ ŞEHİR KURUYORUZ

İmar planı ve ruhsatı onaylanmış, tüm resmi süreçleri tamamlanmış, altyapısı hazır, müstakil tapulu arsalarla yatırımcılara hizmet verdiklerini belirten Akay, "Gayrimenkul sektörü bugüne kadar hep konut üzerinden değerlendirildi. Oysa gerçek zenginlik toprağa sahip olmaktır. Biz, Bence Arsa olarak sadece parsel satmıyoruz; şehir kuruyoruz. Aynı zamanda vizyon sunuyoruz. Söke projemiz, yarının ihtiyaçlarına yanıt veren örnek bir yaşam alanıdır” ifadelerini kullandı. Akay, arsa yatırımının öneminden bahsederek, “Arsa, Türkiye’de uzun vadede önemini yitirmeyecek bir yatırım argümanıdır. Özellikle Ege Bölgesi, iklimi ve gelişen kent yapısıyla Türk yatırımcısı için ideal bir yer haline geldi" diye konuştu.

Bayram Nur Akay

FAİZLERİN ETKİSİ BÜYÜK OLDU

Yüksek faiz oranları ve krediye erişim sıkıntılarının arsa yatırımını öne çıkardığının altını çizen Akay, Söke’deki projeye yoğun talep olduğunu, şimdiden arsaların yüzde 30’unun satıldığını söyledi. "Kısa vadeli beklentilerin ötesine geçmek ve sabırlı bir strateji oluşturmak gerekiyor” diyen Bayram Nur Akay, Ege Bölgesi’nin hem iklimi hem de gelişen yapısıyla yatırımcılar için önemli fırsatlar sunduğunu vurguladı. Akay, şunları kaydetti: "Pandemi sonrasında doğayla iç içe yaşam alanlarına olan ilgi arttı. Biz de bu talepten yola çıkarak projemizi şekillendirdik. Hem yaşam alanı arayanlara hem de yatırım yapmak isteyen vatandaşlarımıza hitap eden bir işe imza attık. Tüm ilgilileri projemizi yakından tanımaya davet ediyoruz."

1,4 milyon metrekarelik proje

Kuşadası’na 45, Didim’e 75 kilometre uzaklıktaki 1.4 milyon metrekarelik proje, Ege’nin tek parsel üzerinden satışa sunulan en büyük arazisi olma özelliğini taşıyor. 375, 750 ve 1.000 metrekarelik arsa seçenekleriyle yatırımcılara hitap eden projede, yüzde 50 peşinat ve 24 ay vadeli esnek ödeme planı sunuluyor.

Yüzde 80'i kendi evini yapacak

Bugüne kadar net imarlı 950 dönüm arsayı yatırımcılarla buluşturduklarını aktaran Bence Arsa Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Nur Akay, 1.000’in üzerinde villa parseli üretmeyi hedeflediklerini söyledi. Arsa sahiplerinin yüzde 80’inin kendi konutunu inşa etmeyi planladığını belirten Akay, mimari proje çizimi ve inşaat sürecinde de profesyonel destek sunduklarını vurguladı.











